Por qué hoy se celebra el Día de la Cultura Nacional

Cada 29 de julio se recuerda a Ricardo Rojas, una de las figuras más destacadas de la literatura y el pensamiento argentino, en el Día de la Cultura Nacional.
Cada 29 de julio se conmemora en Argentina el Día de la Cultura Nacional, una fecha establecida para rendir homenaje al historiador, ensayista, periodista y poeta Ricardo Rojas, una de las figuras más influyentes del pensamiento y la literatura argentina. La efeméride fue instituida en 1982 mediante un decreto presidencial, en recuerdo del fallecimiento del intelectual, ocurrido en 1957.
Ricardo Rojas nació el 16 de septiembre de 1882 en la provincia de Tucumán. Era hijo de Absalón Rojas, político y ganadero que llegó a desempeñarse en dos oportunidades como gobernador de Santiago del Estero, y de Rosario Sosa Sobrecasas. Su infancia transcurrió en territorio santiagueño, donde cursó sus primeros estudios, hasta que, tras la muerte de su padre, la familia se radicó en la ciudad de Buenos Aires.
En la Capital comenzó la carrera de Derecho, aunque pronto decidió abandonar esos estudios para dedicarse de lleno a la literatura y la actividad intelectual. A pesar de no haberse graduado en la universidad, desarrolló una destacada trayectoria académica: fue profesor de Literatura Castellana, impulsó la creación de la primera cátedra de Literatura Argentina en la Universidad de Buenos Aires, fundó el Instituto de Literatura Argentina de esa casa de estudios y ejerció como rector de la UBA entre 1926 y 1930.
Su pasión por las letras quedó plasmada en una extensa producción literaria. Entre sus obras más importantes sobresale "Historia de la Literatura Argentina", un ambicioso trabajo elaborado entre 1917 y 1922 que reúne cerca de cuatro mil páginas distribuidas en nueve tomos y que fue publicado de manera completa en 1949.
En ese trabajo, Rojas reflexionó sobre la identidad del país y sostuvo que "la argentinidad está constituida por un territorio, por un pueblo, por un Estado, por un idioma y por un ideal que cada día busca definirse con mayor claridad", una idea que marcó buena parte de su pensamiento.
Veinticinco años después de su fallecimiento, el Gobierno nacional dispuso que cada 29 de julio se celebrara el Día de la Cultura Nacional. El decreto destacó que Ricardo Rojas representó, a través de su obra y su compromiso intelectual, una figura clave en la preservación, el estudio y la difusión de los valores culturales argentinos.
La vivienda en la que residió durante casi tres décadas junto a su esposa, Julieta Quinteros, ubicada sobre la calle Charcas 2837, en la Ciudad de Buenos Aires, fue convertida en museo en 1958. La propiedad fue cedida al Estado por decisión de su viuda, cumpliendo así el deseo del escritor de que ese espacio se transformara en un museo y una biblioteca abiertos al público, con el objetivo de preservar su legado para las futuras generaciones.