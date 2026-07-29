Por qué hoy se celebra el Día de la Cultura Nacional

En ese trabajo, Rojas reflexionó sobre la identidad del país y sostuvo que "la argentinidad está constituida por un territorio, por un pueblo, por un Estado, por un idioma y por un ideal que cada día busca definirse con mayor claridad", una idea que marcó buena parte de su pensamiento.

Veinticinco años después de su fallecimiento, el Gobierno nacional dispuso que cada 29 de julio se celebrara el Día de la Cultura Nacional. El decreto destacó que Ricardo Rojas representó, a través de su obra y su compromiso intelectual, una figura clave en la preservación, el estudio y la difusión de los valores culturales argentinos.

La vivienda en la que residió durante casi tres décadas junto a su esposa, Julieta Quinteros, ubicada sobre la calle Charcas 2837, en la Ciudad de Buenos Aires, fue convertida en museo en 1958. La propiedad fue cedida al Estado por decisión de su viuda, cumpliendo así el deseo del escritor de que ese espacio se transformara en un museo y una biblioteca abiertos al público, con el objetivo de preservar su legado para las futuras generaciones.