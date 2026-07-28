El vice de Brasil cruzó a Milei por los insultos contra Lula: "Perjudican a la Argentina"

El vínculo político entre Javier Milei y Lula atraviesa un momento de máxima tensión (imagen generada con IA).

El conflicto diplomático entre la Argentina y Brasil

Las tensiones se dispararon el último sábado, cuando Milei voló a San Pablo para apoyar la candidatura presidencial del ultraderechista Flávio Bolsonaro y utilizó el acto para referirse con descalificaciones a Lula da Silva, así como también al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Durante el evento, el líder de La Libertad Avanza tildó a Lula de "presidiario" y "ladrón", en un discurso donde también lo acusó de despilfarrar el dinero público de Brasil.

Tras este episodio, el gobierno brasileño salió el domingo a responder los dichos del presidente argentino, llamando a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli, en la señal de carácter diplomático más dura desde que Milei llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023.

Además, el canciller Mauro Vieira se reunió el lunes con el embajador argentino en Brasilia, Guillermo Raimondi, para transmitirle el repudio de su gobierno sobre los dichos de Milei contra Lula y Alexandre de Moraes y solicitarle las explicaciones formales.