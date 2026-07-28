El vice de Brasil cruzó a Milei por los insultos contra Lula: "Perjudican a la Argentina"

Geraldo Alckmin se expresó en medio del conflicto diplomático entre ambos gobiernos. Calificó la actitud del libertario como "absolutamente grosera" y dijo que su ataque contrasta con el "momento óptimo" del Mercosur.
El vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, rechazó este martes los insultos que Javier Milei lanzó contra Luiz Inácio Lula da Silva y consideró que esa actitud "absolutamente grosera" perjudica a la propia Argentina. Lo hizo en medio de la crisis diplomática que atraviesan ambos gobiernos.
"Mire, es lamentable, ¿no?, que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país“, expresó Alckmin a un grupo de periodistas tras participar en un evento con empresarios brasileños y surcoreanos en San Pablo.
Según la opinión de Alckmin, un jefe de Estado "no debe involucrarse en las elecciones de otro país”, ni “inmiscuirse en sus asuntos internos”, y menos hacerlo “de una manera grosera, absolutamente grosera”. Además, recalcó que "Brasil es el mayor comprador y el mayor socio comercial de la Argentina".
El vice brasileño evaluó que el ataque de Milei a Lula contrasta con el “momento óptimo” que vive el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia finalizando su proceso de adhesión. En ese sentido, citó los acuerdos de libre comercio del bloque con Singapur, el grupo EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y la Unión Europea, este último después de más de dos décadas de negociaciones.
Las tensiones se dispararon el último sábado, cuando Milei voló a San Pablo para apoyar la candidatura presidencial del ultraderechista Flávio Bolsonaro y utilizó el acto para referirse con descalificaciones a Lula da Silva, así como también al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.
Durante el evento, el líder de La Libertad Avanza tildó a Lula de "presidiario" y "ladrón", en un discurso donde también lo acusó de despilfarrar el dinero público de Brasil.
Tras este episodio, el gobierno brasileño salió el domingo a responder los dichos del presidente argentino, llamando a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli, en la señal de carácter diplomático más dura desde que Milei llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023.
Además, el canciller Mauro Vieira se reunió el lunes con el embajador argentino en Brasilia, Guillermo Raimondi, para transmitirle el repudio de su gobierno sobre los dichos de Milei contra Lula y Alexandre de Moraes y solicitarle las explicaciones formales.
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