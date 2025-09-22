Ricardo Sáenz presenta su nuevo libro: "15 metros"

Después de 45 años ligado al Poder Judicial y 32 como fiscal, como escritor, Sáenz ya lleva publicados "Mucho que contar" (2019), "Cuarentena. Ejercicio abusivo del poder durante la pandemia" (2020), "Bote salvavidas N° 6" (en 2021), y "El espejo ovalado" (2023).

WhatsApp Image 2025-09-22 at 12.21.51

Una trayectoria profesional intachable

En su labor profesional como fiscal, Ricardo Sáenz participó en varios casos judiciales de mucha resonancia a nivel nacional e internacional -como la muerte del fiscal Alberto Nisman, entre otros -, pero encontró en la escritura de ficción una forma distinta de expresarse.

Abogado, Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires desde 1993 y especialista en Delitos Informáticos y prueba digital, Sáenz es, además, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Católica Argentina (UCA), asesor de las Comisiones de Comunicaciones y de Legislación Penal del Congreso en la ley sobre Delitos Informáticos y miembro de la Comisión Técnica Asesora en Materia de Cibercrimen.