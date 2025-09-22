Cultura |

Ricardo Sáenz presenta su nuevo libro: "15 metros"

La presentación de la obra -la quinta del autor- se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre, a las 17, en Lavalle 1334, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El fiscal y escritor Ricardo Sáenz presenta su nuevo libro "15 metros", el próximo miércoles 8 de octubre, a las 17, en la sede de la Asociaciòn de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional , sita en Lavalle 1334. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Después de 45 años ligado al Poder Judicial y 32 como fiscal, como escritor, Sáenz ya lleva publicados "Mucho que contar" (2019), "Cuarentena. Ejercicio abusivo del poder durante la pandemia" (2020), "Bote salvavidas N° 6" (en 2021), y "El espejo ovalado" (2023).

WhatsApp Image 2025-09-22 at 12.21.51

Una trayectoria profesional intachable

En su labor profesional como fiscal, Ricardo Sáenz participó en varios casos judiciales de mucha resonancia a nivel nacional e internacional -como la muerte del fiscal Alberto Nisman, entre otros -, pero encontró en la escritura de ficción una forma distinta de expresarse.

ADEMÁS: Netflix quiere comprar Warner Bros

Abogado, Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires desde 1993 y especialista en Delitos Informáticos y prueba digital, Sáenz es, además, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Católica Argentina (UCA), asesor de las Comisiones de Comunicaciones y de Legislación Penal del Congreso en la ley sobre Delitos Informáticos y miembro de la Comisión Técnica Asesora en Materia de Cibercrimen.

Aparecen en esta nota:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados