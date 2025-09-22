Netflix quiere comprar Warner Bros

De esta manera, la empresa estadounidense Netflix se habría posicionado como un serio contendiente serio para quedarse con la parte más jugosa de Warner Bros, es decir, los derechos de DC Studios, las franquicias de Harry Potter, las aventuras épicas de "El Señor de los Anillos" y un sinfín de propiedades intelectuales valoradas en unos 65.000 millones de dólares.

image

El mundo del entretenimiento lleva meses de profunda agitación por un posible terremoto empresarial, cuando Warner Bros. Discovery anunció que planeaba dividirse en dos, por un lado quedarían los activos de streaming y cine -Warner Bros. Pictures, HBO, Max, DC Studios, entre otros- y por otro los canales tradicionales como CNN, TNT o Discovery. Este proceso debería estar finalizado para mediados de 2026.

Por su parte, hace largo tiempo que Netflix lleva buscando construir su propio arsenal de sagas y películas. Ted Sarandos -co-CEO de la compañía- ha insistido en que no basta con tener un par de grandes éxitos al año, sino que lo importante es ofrecer un flujo constante de películas, series e incluso videojuegos que mantengan enganchados a todos los suscriptores.

Por su parte, Reed Hastings -uno de los fundadores de Netflix- lo explicó de manera simple, la compañía necesita un “foso competitivo” de franquicias tan potentes que el público no quiera marcharse a la competencia, como Disney+, Prime Video o Max. Y, si crear esas marcas desde cero es complicado, ¿por qué no comprarlas directamente?

image

Si bien aún no se sabe mucho más al estado de las negociaciones, hay otra gran compañía interesada en adquirir Warner Bros., es Paramount, que el mes pasado había sido adquirida por la compañía Skydance y fusionándose en Paramount Skydance Corp., la empresa respaldada por el millonario Larry Ellison, que tenía la intención sería hacer una oferta completamente en efectivo, algo que resulta muy atractivo para David Zaslav, -actual CEO de Warner Bros. Discovery-.