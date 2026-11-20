Además de escritores, ambos son reconocidos miembros de la Justicia argentina. Sáenz es fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. La doctora Simari fue jueza civil durante 17 años.
Durante un acto celebrado en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), fueron presentados sendos libros de Ricardo Sáenz y Virginia Simari, quienes, además de ser escritores, son reconocidos miembros del Poder Judicial argentino.
Sáenz .quien se desempeña desde 1993 como fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires- lanzó "Mucho que contar". Como él mismo señala: "Escribir este libro fue uno de los procesos más enriquecedores que experimenté. Recuerdo el pasaje de la escritura terapéutica a una más elaborada, mostrable y compartible, lo que se suela llamar 'la dignidad de la escritura', el ejercicio denodado que requiere escribir y corregir y volver a hacerlo tantas veces como nos termine por conformar. Y acá estoy ofreciendo estas modestas páginas a quien quiera, por un rato, vivir otras historias, hacerlas suyas o soñar con las muchas posibilidades que a veces somos incapaces de advertir".
El libro fue prologado por el escritor Federico Andahazi, quien sintetiza el contenido de la obra señalando que "...es un libro de cuentos donde la profunda herida existencial toma mil formas para hablarnos de una de una sola cosa: la liviana y a la vez cruel condiciòn humana. Esa condiciòn que, en la pluma de un fiscal (Sáenz), siempre tiene el eco de la sentencia de Emile Zola, un 'Yo acuso' que, acaso, se vuelve contra los protagonistas de estos relatos imperdibles".
Cabe señalar que Sáenz es autor de otros cuatro libros: "Cuarentena", "Bote salvavidas Nro. 6", "El espejo ovalado" y "15 metros"
Por su parte, Virginia Simari --quien fue jueza en lo Civil durante 17 años- presentó "La otra historia", una obra explora vínculos familiares e historias íntimas que atraviesan la vida de las mujeres, con una estructura de escenas y relatos conectados que pone el foco en contradicciones afectivas, culpas, mandatos, deseos postergados y gestos de amor y reparación.
Simari es autora de los libros de cuentos No digas nada y La soga. Además, es abogada y exjueza civil con una destacada trayectoria. Se desempeñó como Jueza Nacional en lo Civil entre 2003 y 2022, y presidió la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) en el período 2013-2015.
"Mucho que contar" y "La otra historia" fueron editadas por Delia Sisro que es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (UBA) con especialidad en Procesos Educativos, donde ejerce como docente en la materia Derecho a la Información. También dicta talleres de escritura y oratoria en la Universidad de Belgrano.