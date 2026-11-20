"La otra historia"

Por su parte, Virginia Simari --quien fue jueza en lo Civil durante 17 años- presentó "La otra historia", una obra explora vínculos familiares e historias íntimas que atraviesan la vida de las mujeres, con una estructura de escenas y relatos conectados que pone el foco en contradicciones afectivas, culpas, mandatos, deseos postergados y gestos de amor y reparación.

Simari es autora de los libros de cuentos No digas nada y La soga. Además, es abogada y exjueza civil con una destacada trayectoria. Se desempeñó como Jueza Nacional en lo Civil entre 2003 y 2022, y presidió la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) en el período 2013-2015.

"Mucho que contar" y "La otra historia" fueron editadas por Delia Sisro que es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (UBA) con especialidad en Procesos Educativos, donde ejerce como docente en la materia Derecho a la Información. También dicta talleres de escritura y oratoria en la Universidad de Belgrano.