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Se presenta un nuevo libro de Antonio Las Heras

El lanzamiento de “Doctor Orlando Canavesio. Historia de la actividad pionera de un médico en el campo de la Parapsicología" se realizará el jueves 11 de junio, a las 18 horas, en el auditorio de la SADE, sito en Uruguay 1371 (CABA).

“Doctor Orlando Canavesio. Historia de la actividad pionera de un médico en el campo de la Parapsicología”, es el nuevo libro escrito por Antonio Las Heras que incluye una detallada investigación sobre destacados médicos argentinos que realizaron importantes investigaciones en Parapsicología durante la primera mitad del siglo XX.

Entre ellos los doctores Nerio Rocajas, Enrique Mouchet, Eduardo del Ponte, Fernando Gorriti y Gonzalo Bosch todos los cuales forman destacada parte de la Historia de la Medicina y varios alcanzaron prestigio mundial.

M Tapa definitiva Canavesio (1)

En la presentación, que tendrá lugar el jueves 11 de junio, a las 18 horas, en el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), calle Uruguay 1371, de la Ciudad de Buenos Aires, disertarán Alejandro Parra y Edgardo Miller y Marcelo Eremián.

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Edición Nro. 15739

 

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