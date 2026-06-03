Se presenta un nuevo libro de Antonio Las Heras

El lanzamiento de “Doctor Orlando Canavesio. Historia de la actividad pionera de un médico en el campo de la Parapsicología" se realizará el jueves 11 de junio, a las 18 horas, en el auditorio de la SADE, sito en Uruguay 1371 (CABA).

“Doctor Orlando Canavesio. Historia de la actividad pionera de un médico en el campo de la Parapsicología”, es el nuevo libro escrito por Antonio Las Heras que incluye una detallada investigación sobre destacados médicos argentinos que realizaron importantes investigaciones en Parapsicología durante la primera mitad del siglo XX.