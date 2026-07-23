Asesinaron de 13 puñaladas a un ingeniero argentino en Madrid y el principal sospechoso se suicidó

La Policía española concluyó que el presunto autor actuó por celos y se suicidó un día después del crimen.

La principal hipótesis sostiene que el atacante estaba convencido de que Facundo Rico mantenía una relación con su esposa. Aunque esa supuesta infidelidad nunca pudo comprobarse, la investigación determinó que la mujer y el ingeniero argentino asistían al mismo gimnasio y que ella planeaba separarse de su marido.

Las autoridades consideraron que el hombre desarrolló una obsesión motivada por los celos, lo que terminó desencadenando el asesinato.

Al día siguiente del crimen, el sospechoso se dirigió al paraje conocido como Charco de la Olla, donde se quitó la vida. Con su muerte, la causa quedó cerrada desde el punto de vista penal.

Quién era Facundo Rico

Oriundo de San Juan, Facundo Rico vivía en España desde hacía aproximadamente una década. Era ingeniero en Telecomunicaciones y trabajaba en el sector de las energías renovables, con experiencia en proyectos de energía solar y eólica.

Además, había sido docente auxiliar en la Universidad Nacional de San Juan y, apenas un mes antes del crimen, había comenzado un nuevo trabajo como ingeniero de proyectos.