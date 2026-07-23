Asesinaron de 13 puñaladas a un ingeniero argentino en Madrid y el principal sospechoso se suicidó

Facundo Rico, de 37 años, fue atacado en su departamento. La Policía española concluyó que el crimen estuvo motivado por los celos y cerró la causa tras la muerte del acusado.
Facundo Rico, un ingeniero argentino de 37 años, fue asesinado de 13 puñaladas en el departamento donde vivía en Madrid, España. La investigación de la Policía Nacional concluyó que el principal sospechoso, un ingeniero español de 65 años, actuó por una presunta obsesión de celos y se quitó la vida menos de 24 horas después del crimen.
El homicidio ocurrió el 14 de julio en una vivienda del barrio Las Tablas, en el distrito madrileño de Fuencarral. Según los investigadores, el agresor ingresó al departamento sin forzar la entrada, por lo que creen que la víctima lo conocía.
Durante el ataque, el asesino habría utilizado gas pimienta para impedir que Rico pudiera defenderse. El cuerpo fue hallado en la cocina con 13 heridas de arma blanca distribuidas entre la espalda, el omóplato y el abdomen. Junto a la víctima también encontraron el cuchillo utilizado en el crimen.
El hecho fue descubierto luego de que una vecina alertara al portero por un fuerte olor químico y por los gritos que provenían del departamento. Las cámaras de seguridad registraron la salida del sospechoso, quien escapó en un automóvil rojo rumbo a La Adrada, un municipio de la provincia de Ávila.
La principal hipótesis sostiene que el atacante estaba convencido de que Facundo Rico mantenía una relación con su esposa. Aunque esa supuesta infidelidad nunca pudo comprobarse, la investigación determinó que la mujer y el ingeniero argentino asistían al mismo gimnasio y que ella planeaba separarse de su marido.
Las autoridades consideraron que el hombre desarrolló una obsesión motivada por los celos, lo que terminó desencadenando el asesinato.
Al día siguiente del crimen, el sospechoso se dirigió al paraje conocido como Charco de la Olla, donde se quitó la vida. Con su muerte, la causa quedó cerrada desde el punto de vista penal.
Oriundo de San Juan, Facundo Rico vivía en España desde hacía aproximadamente una década. Era ingeniero en Telecomunicaciones y trabajaba en el sector de las energías renovables, con experiencia en proyectos de energía solar y eólica.
Además, había sido docente auxiliar en la Universidad Nacional de San Juan y, apenas un mes antes del crimen, había comenzado un nuevo trabajo como ingeniero de proyectos.
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