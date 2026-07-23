La actividad metalúrgica cayó 4,6% en junio y seis de cada diez máquinas siguen paradas

Además, Carrocerías y Remolques cayó 6,7%, luego de haber registrado mejoras en meses anteriores. La única rama que mostró crecimiento fue Maquinaria Agrícola, con una suba del 3,6%.

Por cadenas de valor, todas registraron resultados negativos por segundo mes consecutivo: Consumo Final (-9,8%), Construcción (-7,1%), Automotriz (-6,3%), Petróleo y Gas (-6,1%), Minería (-5,9%), Energía Eléctrica (-4,5%), Alimentos y Bebidas (-4,1%) y Agrícola (-2,4%).

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que la recuperación de la actividad continúa en un escenario de “clara incertidumbre” debido a los bajos niveles de utilización de la capacidad instalada.

Además, señaló que la menor demanda en los distintos segmentos está generando dificultades para muchas empresas y consideró necesario impulsar herramientas que permitan sostener la inversión, la producción y el empleo.

De cara a los próximos meses, seis de cada diez empresas no esperan cambios positivos en su producción, mientras que el nivel de empleo del sector registró una caída del 2,3% interanual y del 0,2% frente a mayo.

La contracción también alcanzó a las principales provincias metalúrgicas: Córdoba cayó 5,7%, Buenos Aires 5,6%, Entre Ríos 4,5%, Mendoza 3,2% y Santa Fe 1,2%.