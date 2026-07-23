La actividad metalúrgica cayó 4,6% en junio y seis de cada diez máquinas siguen paradas

El sector acumuló una contracción de 5,7% en los seis primeros meses de 2026 y la capacidad instalada bajó al 40,8%, según un informe de ADIMRA.
La actividad metalúrgica registró una caída interanual del 4,6% durante junio y una baja del 0,3% respecto de mayo, según el informe mensual elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).
Con este resultado, la industria acumula una contracción del 5,7% en lo que va de 2026 y continúa operando por debajo de sus niveles recientes. Uno de los principales indicadores de la crisis es el uso de la capacidad instalada, que se ubicó en 40,8%, con una caída de 5,1 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior.
Esto significa que seis de cada diez máquinas permanecen paradas, en un escenario que refleja la baja actividad y la falta de una recuperación sostenida del sector.
El retroceso alcanzó a la mayoría de los sectores de la industria metalúrgica. Fundición fue la actividad más afectada, con una caída interanual del 9,4%, seguida por Otros Productos de Metal (-9%), Bienes de Capital (-5,9%), Equipamiento Médico (-4,8%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-3,1%) y Autopartes (-2,8%).
Además, Carrocerías y Remolques cayó 6,7%, luego de haber registrado mejoras en meses anteriores. La única rama que mostró crecimiento fue Maquinaria Agrícola, con una suba del 3,6%.
Por cadenas de valor, todas registraron resultados negativos por segundo mes consecutivo: Consumo Final (-9,8%), Construcción (-7,1%), Automotriz (-6,3%), Petróleo y Gas (-6,1%), Minería (-5,9%), Energía Eléctrica (-4,5%), Alimentos y Bebidas (-4,1%) y Agrícola (-2,4%).
El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que la recuperación de la actividad continúa en un escenario de “clara incertidumbre” debido a los bajos niveles de utilización de la capacidad instalada.
Además, señaló que la menor demanda en los distintos segmentos está generando dificultades para muchas empresas y consideró necesario impulsar herramientas que permitan sostener la inversión, la producción y el empleo.
De cara a los próximos meses, seis de cada diez empresas no esperan cambios positivos en su producción, mientras que el nivel de empleo del sector registró una caída del 2,3% interanual y del 0,2% frente a mayo.
La contracción también alcanzó a las principales provincias metalúrgicas: Córdoba cayó 5,7%, Buenos Aires 5,6%, Entre Ríos 4,5%, Mendoza 3,2% y Santa Fe 1,2%.
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