Un histórico de Europa quiere a Orlando Gill y está dispuesto a pagar la clausula de rescisión

Aunque había despertado el interés de otras instituciones del exterior, el Manchester United fue el que avanzó con mayor decisión y estaría dispuesto a ejecutar la cláusula de salida para asegurarse el pase del arquero.

Una venta millonaria para San Lorenzo

Si la operación se concreta, San Lorenzo recibirá los ocho millones de dólares correspondientes a la cláusula de rescisión, en una de las ventas más importantes del club en los últimos mercados de pases.

Mientras esperan la oferta formal, los dirigentes ya comenzaron a evaluar posibles reemplazantes para un puesto clave. Salvo un cambio inesperado en las negociaciones, todo indica que Gill continuará su carrera en el fútbol inglés y dará el salto más importante de su trayectoria profesional.