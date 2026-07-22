Un histórico de Europa quiere a Orlando Gill y está dispuesto a pagar la clausula de rescisión

El Manchester United avanzó por el arquero paraguayo de San Lorenzo y abonaría los ocho millones de dólares fijados en su cláusula de rescisión. En Boedo ya creen que será muy difícil retenerlo.
Manchester United aceleró por Orlando Gill y estaría dispuesto a ejecutar la cláusula de rescisión de ocho millones de dólares para quedarse con el arquero de San Lorenzo en este mercado de pases.
La información fue confirmada por el representante del futbolista paraguayo, quien aseguró que el conjunto de la Premier League analiza pagar el monto establecido en el contrato para cerrar la incorporación sin necesidad de negociar con la dirigencia azulgrana.
En Boedo ya asumen que será muy difícil retener al guardameta de 25 años y aguardan la llegada de la documentación oficial desde Inglaterra para comenzar con los trámites de la transferencia.
Gill se consolidó como titular en el arco del Ciclón gracias a sus destacadas actuaciones y terminó de llamar la atención de varios clubes europeos tras su gran rendimiento con la selección de Paraguay en el Mundial 2026.
Aunque había despertado el interés de otras instituciones del exterior, el Manchester United fue el que avanzó con mayor decisión y estaría dispuesto a ejecutar la cláusula de salida para asegurarse el pase del arquero.
Si la operación se concreta, San Lorenzo recibirá los ocho millones de dólares correspondientes a la cláusula de rescisión, en una de las ventas más importantes del club en los últimos mercados de pases.
Mientras esperan la oferta formal, los dirigentes ya comenzaron a evaluar posibles reemplazantes para un puesto clave. Salvo un cambio inesperado en las negociaciones, todo indica que Gill continuará su carrera en el fútbol inglés y dará el salto más importante de su trayectoria profesional.
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