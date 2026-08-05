Antonela Roccuzzo mostró sus vacaciones en Miami entre yates, playa y libros

Además de las actividades al aire libre, la empresaria dejó ver algunos detalles de su rutina diaria. En las fotografías aparecen un desayuno con mate y medialunas, platos con frutas frescas y distintos momentos dedicados a la lectura durante las tardes de descanso.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la saga elegida para esas jornadas de relax. Antonela mostró ejemplares de "El príncipe cruel", "El rey malvado" y "La reina de nada", la trilogía de fantasía escrita por Holly Black, que combina elementos fantásticos con intrigas políticas y se convirtió en un fenómeno entre los lectores del género.

Otra de las imágenes la muestra sosteniendo una fotografía instantánea sobre las páginas abiertas de uno de los libros, mientras comparte un mate. Ese detalle aportó un perfil más íntimo de sus vacaciones, con espacio para los hábitos cotidianos y la lectura.

Las publicaciones resumen un verano marcado por el descanso en Miami, con tiempo dedicado a la familia, los paseos en el agua y la desconexión tras el Mundial. Entre paisajes, momentos personales y recomendaciones literarias, Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de millones de seguidores con un álbum que refleja su vida fuera de las canchas.