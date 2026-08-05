Antonela Roccuzzo mostró sus vacaciones en Miami entre yates, playa y libros

Luego de acompañar a Lionel Messi durante el Mundial 2026, la rosarina compartió imágenes de su descanso en Miami junto a su familia, con paseos en yate, días de sol y una llamativa elección de lectura.
Antonela Roccuzzo compartió en sus redes sociales una serie de imágenes de sus vacaciones en Miami, donde disfruta de unos días de descanso tras acompañar a Lionel Messi durante el Mundial 2026. Las publicaciones muestran una rutina marcada por los paseos en yate, jornadas al sol, momentos en familia y la lectura de una reconocida saga de fantasía.
Las fotografías reflejan el costado más relajado de la rosarina luego de varias semanas de intensa actividad vinculada al torneo internacional. Entre las escenas difundidas aparecen postales en la piscina, recorridos por la bahía de Miami y distintos momentos compartidos con sus hijos, lejos de la agenda deportiva.
Una de las imágenes que más repercusión generó la muestra posando en la proa de un yate con un bikini celeste, mientras el perfil urbano de Miami aparece de fondo. En otra publicación se la ve descansando sobre una reposera flotante en una piscina, con un bikini rojo, gafas de sol y un lector digital a su lado.
El álbum también incluye varias escenas familiares. En una de ellas, Antonela abraza a uno de sus hijos durante un paseo en yate, con el mar y los edificios de la ciudad como escenario. Las imágenes ponen el foco en el tiempo compartido y en el descanso después de la exigencia que implicó el Mundial 2026.
Además de las actividades al aire libre, la empresaria dejó ver algunos detalles de su rutina diaria. En las fotografías aparecen un desayuno con mate y medialunas, platos con frutas frescas y distintos momentos dedicados a la lectura durante las tardes de descanso.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la saga elegida para esas jornadas de relax. Antonela mostró ejemplares de "El príncipe cruel", "El rey malvado" y "La reina de nada", la trilogía de fantasía escrita por Holly Black, que combina elementos fantásticos con intrigas políticas y se convirtió en un fenómeno entre los lectores del género.
Otra de las imágenes la muestra sosteniendo una fotografía instantánea sobre las páginas abiertas de uno de los libros, mientras comparte un mate. Ese detalle aportó un perfil más íntimo de sus vacaciones, con espacio para los hábitos cotidianos y la lectura.
Las publicaciones resumen un verano marcado por el descanso en Miami, con tiempo dedicado a la familia, los paseos en el agua y la desconexión tras el Mundial. Entre paisajes, momentos personales y recomendaciones literarias, Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de millones de seguidores con un álbum que refleja su vida fuera de las canchas.
comentar