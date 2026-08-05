La Feria de Editores celebra sus 15 años con figuras internacionales

La programación también incluirá a reconocidos referentes argentinos como Mauricio Kartún, quien brindará una entrevista abierta al público, y la historiadora Camila Perochena, encargada de la conferencia de cierre. A lo largo de las jornadas habrá presentaciones de libros, firmas de ejemplares, mesas de debate, charlas sobre cine, teatro, poesía, escritura y distintos aspectos del universo editorial.

Uno de los ejes centrales del encuentro será la discusión sobre la posible eliminación de la Ley de Actividad Librera, que establece el precio uniforme de los libros. Mientras algunos sectores consideran que una desregulación permitiría una mayor competencia, otros advierten que podría afectar seriamente a las librerías independientes y reducir la diversidad editorial.

Desde la organización de la FED remarcaron la necesidad de preservar el ecosistema del libro y convocaron a debatir posibles modificaciones sin eliminar una norma que, aseguran, fue construida mediante el consenso entre los distintos actores del sector. El debate continuará ocupando un lugar destacado durante toda la feria, en un contexto de cambios para la industria editorial argentina.