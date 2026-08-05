La Feria de Editores celebra sus 15 años con figuras internacionales

La FED abre una edición especial por sus 15 años con invitados internacionales y una agenda atravesada por el debate sobre la Ley de Actividad Librera.
La Feria de Editores (FED) realizará desde el 6 hasta el 9 de agosto una edición especial por sus 15 años, con entrada gratuita, destacados autores internacionales y una agenda marcada por la discusión sobre el futuro de la Ley de Actividad Librera.
El tradicional encuentro de editoriales independientes volverá a abrir sus puertas desde este jueves, en el Complejo C Art Media de Chacarita, Av. Corrientes 6271, con una edición conmemorativa por sus 15 años de trayectoria, y buscará superar la convocatoria del año pasado, cuando reunió a más de 30.000 visitantes. Incorporará mejoras en la organización y nuevas propuestas para el público.
El ingreso continuará siendo gratuito, aunque en esta oportunidad será necesario realizar una reserva previa mediante la plataforma Passline. Además, quienes asistan encontrarán un servicio de café de cortesía durante el ingreso y un libro especialmente publicado para esta edición, dedicado al mundo del trabajo. La feria funcionará entre las 14 y las 21.
Entre las principales figuras internacionales se destacan la escritora y editora mexicana Socorro Venegas y la cantante Julieta Venegas, quien presentará su primer libro, Norteña, centrado en los recuerdos de su infancia. También participarán la francesa Violaine Bérot, las uruguayas Tamara Silva Bernaschina y Erika Paula Curbelo, el brasileño Felipe Charbel y el mexicano Jacobo Zanella.
La programación también incluirá a reconocidos referentes argentinos como Mauricio Kartún, quien brindará una entrevista abierta al público, y la historiadora Camila Perochena, encargada de la conferencia de cierre. A lo largo de las jornadas habrá presentaciones de libros, firmas de ejemplares, mesas de debate, charlas sobre cine, teatro, poesía, escritura y distintos aspectos del universo editorial.
Uno de los ejes centrales del encuentro será la discusión sobre la posible eliminación de la Ley de Actividad Librera, que establece el precio uniforme de los libros. Mientras algunos sectores consideran que una desregulación permitiría una mayor competencia, otros advierten que podría afectar seriamente a las librerías independientes y reducir la diversidad editorial.
Desde la organización de la FED remarcaron la necesidad de preservar el ecosistema del libro y convocaron a debatir posibles modificaciones sin eliminar una norma que, aseguran, fue construida mediante el consenso entre los distintos actores del sector. El debate continuará ocupando un lugar destacado durante toda la feria, en un contexto de cambios para la industria editorial argentina.
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