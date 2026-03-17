"Vaca Muerta, tesoro y faro para la Argentina", un libro revelador de Jorge Augusto Sapag

En el prólogo del libro, Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group, afirma que la escala de producción y reservas de Vaca Muerta “nos genera nuevos desafíos, pero también oportunidades, especialmente en un contexto de transición energética global. Vaca Muerta es una realidad. Pero si algo nos enseña este libro es que esta realidad debe seguir construyéndose todos los días con esfuerzo, creatividad y una justa medida de osadía”.

En los distintos capítulos del libro, se repasan aspectos administrativos, regulatorios, comerciales y técnicos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta, y sobre todo las experiencias humanas, los esfuerzos y logros de las personas involucradas en la tarea que logró cambiar la matriz energética de la Argentina.

“Vaca Muerta. Tesoro y Faro para la Argentina”, despliega uno de los mejores escenarios de reflexión y diálogo sobre el futuro energético, la soberanía nacional, la viabilidad económica y el desarrollo sostenible de la promisoria producción de hidrocarburos en nuestro privilegiado territorio. Un escenario crucial en las encrucijadas del presente.

En la expresión de Jorge Augusto Sapag la intención de la publicación es “que estos relatos aporten conocimiento, anhelos, experiencias y normas; que sirvan para desbaratar relatos erróneos y para compartir la historia vívida de Vaca Muerta y de mi querida provincia”

El libro fue editado por Sidera y está disponible en las principales librerías del país pudiendo adquirirse de manera on line a través de www.librum.com.ar Vaca Muerta

“Actualmente -detalla el libro., es habitual comparar a Vaca Muerta con la cuenca de Permian, la formación con mayor actividad en Estados Unidos, considerada la meca de la explotación no convencional. Vaca Muerta y otros yacimientos no convencionales como Molles, convierten a la provincia de Neuquén en la segunda reserva más grande de gas no convencional después de China y la cuarta reserva más grande de petróleo no convencional a nivel mundial, detrás de Rusia, Estados Unidos y China”.

En materia de gestión la publicación remarca que “la provincia de Neuquén, desde 2013 hasta 2025, período comprendido por la gestión de tres gobernadores, ha otorgado 51 concesiones de desarrollo de no convencional, que cubren 11.000 de los 30.000 kilómetros cuadrados de Vaca Muerta y tienen un compromiso de inversión del orden de los 215.000 millones de dólares, la cifra más importante de la historia argentina comprometida en una sola provincia”.

Sidera Media

Sidera Media, que publicó el libro, es una empresa ítalo-argentina dedicada a la producción de contenidos audiovisuales y culturales que integran investigación periodística, comunicación, educación, arte y valores. Con un equipo de periodistas, investigadores y docentes, desarrolla proyectos para medios, instituciones, empresas y organismos públicos, con foco en la innovación, la formación y el impacto social.