Arte contemporáneo: revelan la identidad de Banksy a partir de un informe policial de hace 26 años

En ese texto, el detenido relató que había intervenido una valla publicitaria en Hudson Street tras una noche de salida. La obra, que incluía modificaciones humorísticas al rostro de un modelo, quedó inconclusa porque la policía lo sorprendió en el lugar.

Captura de pantalla 2026-03-17 122531 Los documentos judiciales y policiales de Nueva York fueron clave para vincular a Robin Gunningham con las primeras intervenciones atribuidas a Banksy.

Gunningham pagó una fianza, entregó su pasaporte temporalmente y cumplió cinco días de servicio comunitario. Finalmente, la causa fue reducida a una infracción menor.

La investigación también detalla que, durante su estadía en Nueva York, el artista se alojó en el Carlton Arms Hotel, donde realizaba intervenciones artísticas a cambio de hospedaje. En ese contexto, firmaba algunas obras como “Robin Banks”, un juego de palabras que con el tiempo habría derivado en el seudónimo Banksy.

El informe señala además que Gunningham habría cambiado legalmente su nombre a David Jones en 2008, el mismo año en que el diario The Daily Mail lo vinculó públicamente con Banksy.

Bajo esa identidad, registros migratorios indican que viajó a Ucrania. Los documentos también destacan que abandonó el país el mismo día que Robert Del Naja, integrante de Massive Attack, quien en reiteradas ocasiones fue asociado al círculo del artista.

El abogado de Banksy, Mark Stephens, rechazó parte de la investigación y advirtió que su difusión podría vulnerar la privacidad del artista e incluso ponerlo en riesgo. Por su parte, Reuters defendió la publicación al considerar que existe un interés público legítimo en conocer la identidad de una figura con fuerte impacto en el debate social y cultural.

Captura de pantalla 2026-03-17 122344 El misterio en torno a Banksy alimentó durante décadas su mito: ahora, la investigación abre un nuevo capítulo en la historia del arte urbano.

Surgido de la escena artística de Bristol, Banksy se convirtió en uno de los artistas más influyentes del siglo XXI. Su obra más célebre, Niña con globo, protagonizó uno de los episodios más impactantes del mercado del arte cuando, tras venderse en una subasta en 2018, se autodestruyó parcialmente mediante un mecanismo oculto. Rebautizada como El amor está en la basura, la pieza alcanzó años después un valor millonario.