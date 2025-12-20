Cumbre del Mercosur: Javier Milei reclamó mayor apertura comercial

Milei resolvió asistir al encuentro que tuvo como anfitrión a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, más allá del enfrentamiento ideológico y al anticipo del líder del Partido de los Trabajadores (PT) de vetar la decisión del Congreso de reducir la pena de Jair Bolsonaro de 27 a cinco años de prisión, tras ser acusado de intento de golpe de Estado.

Antes de comenzar el debate, el líder de La Libertad Avanza saludó de manera fría a su par brasileño junto con el canciller Pablo Quirno.

En su exposición, Milei reclamó mayor flexibilidad comercial del bloque. "¿Queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro?", planteó.

“Nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades. Y ninguno de esos objetivos centrales se cumplió”, remarcó el Presidente. Y agregó: "No hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno, no hay apertura suficiente al mundo".

Los pedidos de Milei no se terminaron ahí. "Hoy más que nunca, el bloque necesita una reforma integral que reduzca el costo económico del Mercosur. La integración debe estar al servicio del comercio, no al servicio de la burocracia", añadió.

Cumbre del Mercosur: Milei habló sobre Venezuela

La situación en Venezuela fue otro de los ejes del discurso de Milei en el Mercosur. “Continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora”, denunció el líder de La Libertad Avanza, que calificó al gobierno de Maduro como "una dictadura atroz e inhumana".

A diferencia de Lula, quien consideró que una acción militar de EE.UU. en Venezuela provocaría una "catástrofe humanitaria", Milei celebró "la presión de Donald Trump para liberar al pueblo venezolano". También exigió "la liberación de todos los presos políticos" y reclamó "la libertad del argentino Nahuel Gallo, detenido ilegalmente”.

En el cierre, Milei vinculó el escenario regional con los recientes resultados electorales. “La victoria de José Antonio Kast en Chile expresa una clara demanda social por economías más competitivas, abiertas y flexibles”, sostuvo, y planteó que el bloque enfrenta una definición: “O comienza a acompañar esta nueva realidad o quedará atrapado en una inercia que el mundo ya dejó atrás”.

“La pregunta que debemos hacernos hoy es simple: ¿queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro?”, concluyó.