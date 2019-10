Abila concentra y De Rossi todavía lo ve desde afuera

La lista es para los dos clásicos que tiene el Xeneize en el horizonte cercano, el de esta noche y el más importante y decisivo que será el del martes. Por esa razón, muchos de los que fueron concentrados, ni siqueira ocuparán un lugar en el banco de los relevos ante La Academia. La buena noticia es el regreso de Wanchope, que no juega desde el primero de este mes, justamente en la ida con River, en el Monumental. Para el martes, estará a disposición, aunque es muy difícil que vaya entre los once titulares.

El caso de De Rossi es más complicado. El cuerpo médico todavía no lo nota totalmente recuperado de la molestia muscular que lo viene aquejando y por eso ni siquiera fue incluído en la lista de 24. Lo cierto es que podría sumarse en las próximas horas, pero es difícil saberlo, ya que no juega desde el primero de septiembre, frente al Millonario, pero por la Superliga. El hecho de que hace tanto tiempo que no juegue y de que todavía no esté recuperado, parece dejarlo con pocas chances, incluso de ocupar un lugar entre los suplentes ante los de Nuñez. Sin embargo, lo esperarán, ya que vale recordar que para ese cotejo no estará disponible Nicolás Capaldo, que fue expulsado en el choque de ida.

La formación para recibir esta noche a Racing está confirmada y el único que sería titular en los dos cotejos es el arquero Esteban Andrada. El otro que cuenta con alguna chance de estar de entrada entre los dos es Franco Soldano, aunque sería más difícil. La formación para recibir al rival de siempre será una incógnita hasta último momento, pero hay algunos nombres que están asegurados.

En el arco, como ya se dijo, estará Andrada. La línea de cuatro no parece tener mayores misterios y estaría conformada por Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas. En el mediocampo, Eduardo Salvio, Iván Marcone y Alexis Mac Allister son una fija. Y más arriba es dónde hay más dudas. Nombres hay varios: Carlos Tevez, Mauro Zárate, el propio Abila, Soldano... Alfaro se tomará su tiempo.

Tevez cuenta con muchas chances de ser titular ante River, a pesar de que el equipo es una incógnita.