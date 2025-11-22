Golpe en Liniers: Argentinos le ganó a Vélez y está en cuartos

El partido comenzó áspero, con fricción y varias faltas que impidieron el juego fluido. Vélez intentó tomar la iniciativa con remates de media distancia de Carrizo y Lanzini, mientras el Bicho presionaba alto y buscaba forzar errores en la salida.

La primera situación clara llegó a los 20 minutos, cuando Monzón bajó una pelota en el área y Lanzini obligó a una gran intervención del arquero Gonzalo Siri. Argentinos respondió a los 34’: Molina quedó de cara al gol tras un centro, pero no logró conectar, y Marchiori salvó en el rebote ante López Muñoz.

Embed - DOBLETE, GOLAZOS DE LÓPEZ MUÑOZ Y PASAJE A CUARTOS PARA EL BICHO | Vélez 0-2 Argentinos | RESUMEN

Argentinos se adueñó de la pelota

Desde allí, Argentinos se adueñó de la posesión, aunque sin precisión en los metros finales. Vélez perdió consistencia hacia el cierre del primer tiempo y ambos equipos se fueron al descanso sin goles, en un duelo parejo y con tensión creciente.

En el inicio del complemento, el Fortín salió decidido y volvió a probar a Siri, que respondió con solvencia ante Monzón y Galván. Sin embargo, cuando el local parecía más cerca del gol, llegó el golpe de Argentinos: a los 13 minutos, Hernán López Muñoz sacó un potente remate desde afuera del área que se clavó junto al palo, marcando el 1-0 y cambiando la historia del partido.

Cinco minutos más tarde, el mediocampista volvió a aparecer. Tras un pase profundo de Molina, definió con una exquisita vaselina ante la salida de Marchiori para sellar el 2-0 y encaminar la clasificación. El doblete del volante, figura excluyente de la noche, desarticuló por completo a un Vélez que entró en nerviosismo.

Vélez sufrió otro golpe

A los 30 minutos, el Fortín sufrió un golpe adicional con la expulsión de Agustín Bouzat por doble amarilla. Aun así, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto tuvieron una chance inmejorable a los 79’: un remate de Monzón que reventó el ángulo. Sobre el final, Marchiori también se lució con dos atajadas decisivas para evitar una goleada mayor.

El cierre tuvo polémica: Merlos cobró penal para Vélez en tiempo adicionado, pero el VAR lo llamó y anuló la sanción tras revisar la jugada. La decisión desató la bronca del banco local y terminó con la expulsión del propio Barros Schelotto.

Con autoridad y contundencia en los momentos clave, Argentinos Juniors se llevó un triunfo que lo mantiene vivo en el Torneo Clausura. Vélez, en cambio, cerró un año de frustraciones: eliminado en casa y sin clasificación a ninguna copa internacional para 2026.