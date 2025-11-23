Boca venció a Talleres y clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura

El equipo del Sifón abrió el marcador a los 28 minutos de juego tras un córner ejecutado por Leandro Paredes que Lautaro Di Lollo conectó con un tremendo cabezazo que dio en el travesaño, rebotó en la espalda del arquero Guido Herrera y Miguel Merentiel aprovechó que el balón quedó boyando en la línea y de cabeza puso el 1 a 0 en el marcador.

El equipo de Tevez se plantó bien en el campo en el primer tiempo y generó varias jugadas con muy buen fútbol pero le faltó contundencia. A los 25', Ortegoza quedó de frente al arco pero Marchesín achicó rápido y le tapó el tiro y, en una de las últimas del PT, el arquero se agigantó tapando un penal (por mano de Zeballos) a Cáceres, quien habrá sentido la presión de los bosteros que se hicieron oír en La Bombonera. Además, la T resolvió muchas veces con remates afuera del arco.

Para colmo, Boca le dio una cachetada a Talleres a los 20 segundos del complemento poniendo el 2 a 0 en el marcador. Tras un centro al corazón del área de Lautaro Blanco, Merentiel conectó de primera para su doblete y ampliación de la diferencia de resultado en el partido.

Boca justificaba su victoria en la contundencia hasta ahí pero después la justificó con un segundo tiempo con mucha asociación y presencia ofensiva. De hecho, de casualidad a los 12' de esta segunda etapa no estableció la goleada y liquidó la historia: en primer lugar Zeballos quedó a mano a mano pero su tiro fue tapado por el achique de Guido Herrera, luego la pelota rebotó en el Changuito y dio en el palo y, en una tercera oportunidad, Merentiel se pasó y no pudo empujarla.

En medio de la evaluación de Juan Román Riquelme sobre la continuidad de Claudio Úbeda en el banco, Boca está jugando cada vez mejor, lleva cinco triunfos seguidos y se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura, donde enfrentará a Argentinos Juniors en La Bombonera.