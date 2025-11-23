Claudio Úbeda: "El equipo está con confianza, vamos a pelear el título"

“El jugador de Boca sabe transitar la responsabilidad de que tiene que salir primero. Tenemos esa responsabilidad. Sabemos que vamos a pelear”, expresó el Sifón, quien también palpitó el encuentro contra Argentinos Juniors: “No son tan diferentes a Talleres. Juegan bien y entienden lo que juegan. Sabemos que serán todas finales a partir de está etapa”.

Y, en cuanto al triunfo ante la T, comentó: "Aprovechamos las ocasiones que tuvimos. Abrimos el partido con una pelota parada, que no es casualidad que lleguemos de esa manera. Y luego, en el segundo tiempo, tuvimos cuatro chances más. Hay que aprender a resolver ante la dificultad y fuimos ordenados. Volvimos a obtener el arco en cero a pesar del penal".

Por otro lado, el DT destacó a Agustín Marchesin: “Hoy tuvo un rendimiento muy bueno. Las chances que tuvo Talleres, las supo resolver. Respecto al penal, en cada partido, nosotros hacemos un estudio minucioso para que el arquero pueda tomar buenas decisiones y lo hizo. Observamos que está en constante crecimiento".

Además, reveló que hubo una decisión táctica en el 2 a 0 a Talleres: "Nos miramos con Edi y Ander porque hablamos en el entretiempo de un reordenamiento táctico en el que Miguel iba a quedar parado por derecha en un 4-3-3 en la presión inicial. Se inició el segundo tiempo y Miguel llegó desde la posición que lo habíamos cambiado".

Por último, habló del rendimiento físico del equipo: "El equipo está muy bien en todos los sentidos. Cuando los resultados son favorables, uno parece sentirse mejor aún. Es un efecto que va provocando el sentirse seguro, que el equipo tiene confianza porque ve que gana. Más allá de que pase eso, el equipo lo tiene el resto físico. Tenemos en el banco, un recambio que nos da soluciones".