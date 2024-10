Andrés Iniesta anunció su retiro del fútbol con un conmovedor discurso

Embed

“Primero que todo, quería agradecer a todos los que están aquí por acompañarme en este día. A toda la gente que no ha podido estar e hizo el esfuerzo para estar en este día tan especial, supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Nunca pensé... (se frena por las lágrimas) que llegaría este día. Realmente nunca lo imaginé, pero sí que todas estas lágrimas que hemos echado durante todos estos días, durante el día de hoy, son lágrimas de emoción, orgullo, tristeza. Son lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguimos”, expresó el Cerebro.

U37oLpx59b0qJqz8.mp4

Y agregó: “Después de muchísimo trabajo, sacrificio y esfuerzo. De nunca rendirse. Esos valores han sido imprescindibles en mi vida y por eso hoy me siento muy orgulloso de todo ese camino. Evidentemente con toda la gente que me ha acompañado. Me siento muy feliz de haber conseguido el premio, el sueño, lo máximo de ser futbolista profesional, porque era lo que más quería. Este camino hoy es como un cuento porque, para mí, mi carrera deportiva ha sido como un cuento porque viví las mejores cosas que se pueden vivir a nivel humano y profesional”.

Nacido el 11 de mayo de 1984 en Fuentealbilla, Albacete, Iniesta fue pieza clave en el mejor periodo de la historia del Barcelona, donde ganó numerosos títulos nacionales e internacionales, incluidos varios campeonatos de La Liga y Ligas de Campeones.

Con la selección española, fue fundamental en la conquista de la Eurocopa 2008 y 2012, así como del Mundial de 2010, donde anotó el gol de la victoria en la final contra Países Bajos. Tras dejar el Barcelona en 2018, Iniesta continuó su carrera en el Vissel Kobe de Japón.

XyhDNyMzNDKgPAw3.mp4

El sentido mensaje de Lionel Messi para Andrés Iniesta tras su retiro del fútbol

Messi, a las órdenes de Lionel Scaloni para disputar la doble fecha de las Eliminatorias, publicó un sentido mensaje tras conocerse el retiro de su ex compañero en el Barcelona: "Uno de los compañeros con más magia y de los que más disfruté jugando juntos. Andrés Iniesta, la pelota te va a extrañar y todos nosotros también. Te deseo lo mejor siempre, sos un fenómeno". Compartieron equipo desde la llegada del argentino a la Primera del Barça en 2004 hasta la partida del español del club catalán en 2018.