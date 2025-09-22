Antes de la revancha contra Flamengo, Estudiantes le ganó a Defensa y Justicia

Gracias a esta victoria como local, el Pincha alcanzó la tercera posición de la Zona A, con 15 puntos, mientras que Defensa y Justicia está octavo, en el último puesto de clasificación a la próxima fase del campeonato, con tres unidades menos.

A los 36 minutos de la etapa inicial, Estudiantes se acercó al gol con un cabezazo de Fabrizio Desábato, hijo del excapitán del equipo y que hoy hizo su debut en Primera, pero el arquero Enrique Bologna pudo detener su remate alto y cercano a su poste derecho.

En el segundo tiempo, la primera llegada fue de Estudiantes, con un remate alto y potente de Ezequiel Piovi, desde afuera del área, que fue desviado al córner por Bologna. El Halcón tuvo su primer acercamiento del complemento a los 13 minutos, con un disparo lejano del delantero Lenny Lobato que salió al medio, y fue despejado por Iacovich.

Finalmente, el local encontró el gol a los 30, con un gran desborde por izquierda del delantero Fabricio Pérez, que puso un centro atrás para el atacante Lucas Alario, empujado contra su propio arco por el defensor Rafael Delgado.

En la próxima fecha, el conjunto de Domínguez visitará a Newell’s, el martes 30 de septiembre a partir de las 19, mientras que el Halcón recibirá a Boca, el sábado a las 19.