Valentín Barco reveló su deseo de volver a Boca: "Me gustaría en un futuro"

"Todavía no, pero me encantaría, Estuve desde muy chico ahí, es un club que me dio todo, desde los 9 años, y estoy muy agradecido. Así que me gastaría volver", aseguró, al tiempo que recordó la espina que no se termina de sacar: "No volví a ver la final (de Copa Libertadores) en el Maracaná, fue muy duro para todos, nos golpeó, quedó una espina ahí. Lo pienso muy seguido. Son cosas del futbol y ojalá que en un futuro se pueda dar. La revancha con Boca y la Libertadores".

"Vi el clásico, muy contento. Y muy contento con el Chango, también, sé todo lo que la luchó cuando estábamos ahí juntos, llegamos a concentrar juntos. Se veía desde chico el potencial que tenía, es tremendo. Para mí era el mejor, es muy desequilibrante, le pega con las dos, es rápido, y ahora lo está pudiendo explotar", celebró sobre su excompañero.

Además, se refirió a Leandro Paredes, su vuelta a Boca y lo que le generó. "Paredes es un jugador de Elite, estoy contento que volvió, que volvió para ayudar y jugando ya sabemos todo lo que puede dar. Le mandé mensaje después del partido y le dije que me guarde la 5... y me dijo que me la guardaba, así que la voy a esperar", confesó.

También tuvo tiempo para recordar al hombre que lo llevó a Primera en 2021, nada menos que Miguel Ángel Russo. "A todos los bosteros nos dolió lo de Russo. El me hizo debutar, me subió a Primera. Muy buena gente Miguel. Nos golpeó a todos, pero está alentando desde arriba y sé que es uno mas", aseguró.

Por otro lado, habló de su regreso a la Selección Argentina: "Estoy muy feliz de volver a la Selección. Acá la posición me da lo mismo. En todos los lugares es muy difícil pelear un lugar, acá porque es la mejor del mundo", comenzó marcando el ahora también volante en su charla con ESPN.

"El primero que me puso de doble cinco fue Almirón en Boca y ahora en Europa Rosenior (Liam, el inglés entrenador del equipo sensación de la Ligue One), que me hacía meter en el medio desde el lateral cuando teníamos la pelota. Ahora directamente arranco desde ahí. Y le estoy muy agradecido porque me dio la chance de demostrar", relató sobre su polifuncionalidad.

Por último el Colo fue claro sobre sus sueños: "Jugar el mundial es el sueño de todos. Es un sueño, esta selección es la campeona del mundo, son los mejores jugadores del mundo. Es un sueño, pero me gastaría estar". Y dejó también las metas de su equipo en Europa: "Somos muchos chicos, jugamos bien, el DT es muy bueno. No se si somos la sensación pero si vamos a dar pelea. El objetivo es entrar a la Champions, ganar la Conference".