El árbitro Fernando Espinoza explotó contra Caruso Lombardi por sus acusaciones

El entrenador, que pasó por 21 clubes del fútbol argentino y que recurrentemente postea videos en su cuenta de Instagram hablando sobre el arbitraje, había dicho: "Hoy no saben qué hacer en el partido de Riestra ni en el partido de Argentinos Juniors, porque se pasan en una tabla o en la otra. Ojo con Riestra, ojo con Argentinos Juniors, que mañana van a buscar acostarlos también, a los dos equipos".

Luego de estos dichos y tras la victoria de Independiente en el Guillermo Laza, el árbitro Espinoza no aguantó y, antes de subirse al micro junto a sus colegas, dejó un fuerte mensaje. "En este partido se dijeron tantas cosas y así terminó. Así que espero que el idiota ese que habla, que hace camaritas y que se pone con el teléfono y que quiere ensuciar el fútbol argentino, decile que hable ahora", empezó el juez principal del encuentro.

Y al ser consultado sobre la persona a la que hacía referencia con esos dichos, el colegiado de 42 años no dudó y dijo: "Caruso Lombardi. Que hable ahora. Que hable de Espinoza, que hable del arbitraje y que hable del fútbol argentino. Ese tipo está fuera del fútbol argentino y se tiene que quedar callado. Los que estamos acá adentro lo hacemos de la mejor manera. Hoy se le cerró la boca a ese tipo. Se hablan tantas pelotudeces y hoy quedó demostrado".

Por el cruce de Ricardo Caruso Lombardi con Fernando Espinoza pic.twitter.com/g1glyMNH1S — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 11, 2025

Pero la cosa no quedó acá. Como era de esperarse, el DT no tardó en responderle al árbitro y, como es costumbre, lo hizo con un video en su cuenta de Instargam. Allí, Caruso dijo: "Espinoza habló muy mal de mí y tendrá sus motivos. Él es caniche de Tovicochino (haciendo referencia a Pablo Toviggino) y él se dedica a esas cosas. Yo tengo códigos, soy hombre y digo las cosas como corresponden".

"Les hiciste mucho daño a Banfield y a Godoy Cruz, por eso no te dejan entrar en Mendoza y ya te tuviste que mudar. Lo ibas a matar a Riestra en su momento y después la gente se te acercó con una latita y dijeron 'che, mirá que vos sos proveedor en toda la provincia', entonces te diste vuelta. Te salió mal, porque justo hizo el gol el Rojo y no les diste un penalazo", siguió Caruso haciendo referencia al partido del pasado lunes entre el Malevo y el CAI.

Por último, el hombre de 63 años siguió con su dureza contra Espinoza. "Por qué no le decís a la gente que cuando te echaron del arbitraje vos lo amenazaste a Federico (Beligoy) y a toda su gente y les dijiste que ibas a empezar a vomitar y a decir todo lo que sabías de los árbitros. Entonces, ¿cómo decís que es tan limpio, si vos decís que ibas a vomitar todo y te tuvieron que callar dándote un montón de loros para que no hables", concluyó.