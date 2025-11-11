Oficial: días y horarios de la última fecha de fase regular del Torneo Clausura

El encuentro que abrirá la fecha será entre Lanús y Atlético Tucumán, que se enfrentarán el viernes desde las 20 en La Fortaleza. Al día siguiente, desde las 17 horas, Aldosivi y San Martín de San Juan protagonizarán un choque directo y dramático por la permanencia: ambos están peleando abajo en la tabla anual y la tabla de promedios.

Más tarde, a las 19.15 del sábado, San Lorenzo recibirá a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro. El equipo de Damián Ayude ya tiene asegurado su lugar en los playoffs, pero buscará un triunfo que le permita mantener vivas sus chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual.

El domingo, a partir de las 17, River visitará a Vélez en Liniers: el equipo de Gallardo necesita ganar para su lucha por clasificar a la Copa Libertadores después de un flojísimo Superclásico con Boca en La Bonmbonera. Luego, a las 20.15, habrá varios encuentros que pueden definir tanto los playoffs como los cupos internacionales.

En La Plata, Estudiantes enfrentará a Argentinos Juniors en un duelo directo por la clasificación, mientras que en La Bombonera, Boca recibirá a Tigre con la intención de cerrar el Clausura con una victoria que consolide su posición entre los mejores de la tabla anual. Si el Bicho de La Paternal gana dejará a River en el abismo: solamente siendo campeón del Torneo Clausura o que lo sea Central, Boca o el propio Argentinos clasificará a la Copa Libertadores.

La fecha se cerrará el lunes, jornada en la que tendrá como principal atracción el duelo entre Barracas Central y Huracán, quienes se enfrenten desde las 17 en un mano a mano por meterse entre los ocho clasificados a los playoffs. Con -casi- todo por definirse, la última jornada del Clausura promete una definición vibrante en todos los frentes: desde la pelea por los lugares en las copas, hasta la lucha por evitar el descenso.

La 16° fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional

Viernes 14 de noviembre

20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 15 de noviembre

17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)

17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)

21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B)

Domingo 16 de noviembre

17.00 Instituto – Talleres (Zona B)

17.00 Vélez – River (Zona B)

20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)

20.15 Newell’s – Racing (Zona A)

20.15 Boca – Tigre (Zona A)

20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A)

Lunes 17 de noviembre

17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A)

17.00 Belgrano – Unión (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)