Boca recibió una sanción por "excesos" en el recibimiento del equipo en el Superclásico

"Tras la reunión del Comité de Seguridad en el Fútbol, se resolvió aplicar una sanción al Club Atlético Boca Juniors a raíz de los excesos ocurridos durante el recibimiento del equipo en el último superclásico frente a River Plate", expresó el organismo en un comunicado.

"Como consecuencia, el Comité determinó que Boca deberá disputar su próximo encuentro como local sin la presencia de banderas en las tribunas", agregó el Comité. De esta manera, cuando el equipo de Úbeda reciba este domingo, a partir de las 20.15, a Tigre por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura no habrá trapos en el estadio.

"Las personas disfrazadas de fantasmas que fueron identificadas gracias al trabajo de la Policía de la Ciudad también serán sancionados con una restricción de ingreso a los estadios por de 12 meses", agregó el organismo, quien también se refirió al ingreso de Uriel Hamra, joven de 20 años, al campo de juego tras el final del partido para cargar a los jugadores.

"Por otro lado, se resolvió imponer una sanción a la persona que ingresó indebidamente al estadio una vez finalizado el partido . El infractor quedará inhabilitado por el término de dos años para ingresar a los estadios en el marco del programa de derecho de admisión", completó el comunicado.

Embed Recibimiento de Boca Juniors, hoy en La Bombonera para el Superclásico del fútbol argentino vs. River Plate pic.twitter.com/itdc2QvEQJ — Barra Brava (@barrabrava_net) November 9, 2025

El comunicado completo del Comité de Seguridad

Como consecuencia, “el Comité de Seguridad en el Fútbol, con el voto unánime de sus Miembros Ejecutivos presentes y en todo conforme con las facultades establecidas en el artículo 6° de la Ley N° 5.847, DETERMINA para el C.A. BOCA JUNIORS, por razones de estricta seguridad, NO AUTORIZAR EL USO EN TODO EL ESTADIO (Tribunas cabeceras, Plateas y Palcos en sus tres niveles) de: BANDERAS y/o TEXTILES (Tirantes, tirantes cruzados, telones, banderas de palo), PARAGUAS y/o SOMBRILLAS, ELEMENTOS DE FESTEJO EN GENERAL. Con excepción de elementos musicales y/o de percusión, respecto de los cuales se mantiene el procedimiento de autorización normal y habitual”.

La presente medida se cumplirá el próximo domingo en el partido frente a Tigre.

Por otro lado, la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos resolvió imponer una sanción administrativa a la persona que ingresó indebidamente al estadio una vez finalizado el partido. El infractor quedará inhabilitado por el término de dos años para ingresar a los estudios en el marco del programa de derecho de admisión.

Mientras que las personas disfrazadas de fantasmas que fueron identificadas gracias al trabajo de la Policía de la Ciudad también serán sancionados con una restricción de ingreso a los estadios por de 12 meses.