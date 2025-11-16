Argentinos superó a Estudiantes y festejó por partida doble

La victoria dejó al equipo de Nicolás Diez entre los mejores de la Zona A, mientras que el Pincha quedó prácticamente fuera de carrera y depende ahora de un milagro para avanzar.

El duelo era decisivo para ambos. La ajustada tabla de posiciones dejaba a Estudiantes obligado a sumar para no perder su lugar entre los ocho primeros y a Argentinos con la necesidad de ganar para evitar sobresaltos. Desde el arranque, se vio a dos equipos intensos y decididos, que entendieron la magnitud de lo que había en juego.

Embed - ARGENTINOS A OCTAVOS tras VENCER a ESTUDIANTES | #Estudiantes 1-2 #Argentinos | Resumen

La primera situación clara fue del local: Cetré quedó mano a mano con el arquero Lucas Siri y definió desviado, desperdiciando una oportunidad inmejorable. Esa acción pareció despertar al Bicho, que comenzó a asentarse en campo rival. Primero avisó con remates de Lescano y López Muñoz, pero a los 23 minutos abrió el marcador aprovechando un grosero error defensivo. Prieto envió un centro perfecto y López Muñoz, completamente solo, definió con clase para el 1-0.

Estudiantes buscó una reacción

Estudiantes intentó reaccionar de inmediato. Pérez exigió a Siri, pero el arquero respondió bien. Sin embargo, después de esa llegada, el Pincha volvió a naufragar en sus dudas y terminó el primer tiempo sin generar peligro real, apagado y sin conexión ofensiva.

Consciente de lo que se jugaba, Eduardo Domínguez movió el banco y su equipo salió al segundo tiempo con otra energía. Los ingresos de Núñez y Joaquín Tobio Burgos cambiaron la dinámica. El primero estuvo cerca del empate con un cabezazo, y el segundo fabricó un golazo inolvidable a los 63 minutos: recibió un pase de Palacios y, de primera, la clavó en el ángulo derecho de Siri. Una definición magistral que infló al estadio y encendió las ilusiones del local.

Pero Argentinos no se desmoronó. Lejos de eso, reaccionó con la madurez de un equipo que sabe competir. Apenas dos minutos después del empate, volvió a ponerse arriba. Oroz ejecutó un córner desde la izquierda, Román Riquelme peinó la pelota en el primer palo y Lescano, otra vez completamente libre, empujó debajo del arco para el 2-1.

Festejo para el Bicho

El golpe descolocó a Estudiantes, que tuvo que volver a remar desde atrás. El Pincha buscó con más ímpetu que claridad, pero ya no encontró caminos. Entre la falta de ideas, el nerviosismo y las buenas respuestas defensivas de Argentinos, las chances de empatar se diluyeron rápidamente. Siri casi no volvió a intervenir y el equipo platense cerró la fase regular con tres derrotas consecutivas.

Mientras tanto, para los de La Paternal todo fue alegría. La victoria lo dejó quinto con 24 puntos y, aunque podría caer al sexto puesto si Barracas derrota a Huracán, Argentinos ya tiene asegurado su lugar en la fase final y será visitante en los octavos. Además, estará en la Libertadores por sexta vez en su historia, un logro que potencia el proyecto de Diez y la solidez futbolística que mostró en esta recta final.

Estudiantes, en cambio, deberá rezar. Con 21 unidades, solo avanzará si Belgrano, Huracán y Defensa y Justicia no ganan en sus compromisos del lunes. Una combinación improbable que deja al Pincha al borde de repetir la eliminación que ya sufrió en el Apertura.