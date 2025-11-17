Claudio Úbeda puso a Boca como candidato: "Le permitimos ilusionarse a la gente"

“El equipo viene creciendo desde hace seis, siete fechas, ha venido evolucionando”, empezó diciendo el entrenador de 56 años. Y agregó: “El equipo va teniendo madurez, va sabiendo cómo lleva los partidos, cómo protegernos para no quedar expuestos, Tigre juega a los dos 9 para dejarnos mal parados y lo solucionamos bien”.

Úbeda destacó la llegada de Leandro Paredes para el buen momento del equipo: “Se percibe una comunión entre todos los jugadores que es linda, se juntan los miércoles después del doble turno a la casa de Lea a comer asado y eso hace bien, estamos contentos”.

“No sé si el hincha me mira de otra manera, queda a criterio de la gente, me dedico a lo que tenemos que hacer día a día, estamos preocupados por saber cuál es nuestro rival la semana que viene, solo eso”, contó Úbeda, que avisó que ya está pensando “en el rival de la semana que viene”, que se sabrá quién este lunes tras el duelo entre Gimnasia y Platense: será Talleres de Córdoba o Sarmiento de Junín.

Por último, el entrenador de Boca habló de la ilusión que se generó en los hinchas después de ganarle a River, de entrar a la Copa Libertadores de nuevo y sobre todo en medio de esta evolución del equipo. “Le permitimos ilusionarse a la gente y está bien cuando el equipo muestra crecimiento, evolución, ganás, clasificás primero, entrás a la Copa Libertadores... La ilusión del hincha es válida y hermosa, la manera que nos acompaña nos ayuda mucho”, cerró el Sifón.