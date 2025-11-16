Central Córdoba se durmió ante Banfield y se le escapó el segundo puesto de su zona

El Ferroviario había logrado abrir el marcador en el cierre del primer tiempo, cuando Leonardo Heredia aprovechó una segunda jugada tras un córner y empujó la pelota al gol. Hasta ese momento, el local era el que mejor había interpretado el desarrollo, presionando alto y empujando contra su área a un Banfield que sufría para hilvanar pases. El visitante, dirigido por Pedro Troglio, necesitaba un triunfo para alimentar sus aspiraciones de clasificación, pero chocaba una y otra vez contra la firmeza de su rival y las intervenciones del arquero Alan Aguerre.

Mientras tanto, desde La Plata llegaban noticias alentadoras para el Taladro: Argentinos superaba a Estudiantes y ese resultado lo mantenía con vida. Aun así, el equipo del Sur seguía pagando cara su falta de claridad en los últimos metros. Apenas mediante la pelota parada conseguía inquietar a Central Córdoba, aunque sin concretar.

Embed - EL TALADRO EMPATÓ Y SE QUEDÓ AFUERA POR DIFERENCIA DE GOL | Central Córdoba 1-1 Banfield | RESUMEN

Banfield se fue para adelante

La segunda mitad arrancó con Banfield más decidido. Río, Chávez y Bisanz se adelantaron unos metros y comenzaron a empujar al Ferroviario hacia su área. Aguerre respondió con solvencia ante dos remates que llevaban destino de gol, pero el local ya no mostraba la solidez del primer tramo.

El empate llegó a los 33 minutos del complemento, también desde un balón detenido. Martín Río anticipó a todos en la puerta del área chica y selló el 1-1, su quinto tanto con la camiseta del Taladro. Con ese gol, Banfield quedó a una sola conquista de meterse entre los ocho mejores, ya que Argentinos seguía venciendo a Estudiantes.

En los últimos minutos, el visitante se lanzó con todo. Troglio realizó cambios ofensivos en busca del milagro y su equipo llenó el área de centros y rebotes, pero no logró quebrar la resistencia santiagueña. Finalmente, la diferencia de gol terminó dejando afuera a Banfield, que cerró un año complejo en el que al menos consiguió asegurar la permanencia.

Para Central Córdoba, la igualdad dejó un sabor amargo. De haber ganado, habría terminado segundo en la zona y asegurado un cruce más accesible en los playoffs. Ahora deberá esperar hasta este lunes para conocer a su rival en octavos, con la posibilidad latente de perder incluso la localía si Barracas Central lo supera en la tabla.