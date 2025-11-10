Deportes |

Argentinos Juniors venció a Belgrano y sacó a River de los puestos de Copa Libertadores

El Bicho superó por 1 a 0 al Pirata en La Paternal por la jornada 15 del Torneo Clausura y despachó al Millonario de la zona de clasificación de la Copa Libertadores 2026.

Argentinos Juniors venció 1 a 0 a Belgrano en La Paternal y sacó a River de la zona de clasificación de la Copa Libertadores 2026. Tras perder la final de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia por penales, el Bicho se recuperó con este triunfo que logró gracias al gol de Lautaro Giaccone a los 32 minutos de juego.

El local tuvo la primera ocasión de peligro en La Paternal a los 24 minutos con un cabezazo de Francisco Álvarez que pasó cerca de un palo. El equipo dirigido por Nicolás Diez mostró protagonismo desde el primer minuto y abrió el marcador con una buena habilitación de Tomás Molina y remate de Lautaro Giaccone.

Belgrano salió con todo al complemento y con dos centros seguidos venenosos de Lucas Zelarrayan estuvo a nada de conseguir el marcador: Julián Mavilla cabeceó uno y su remate dio en el travesaño. En ambos envíos, hubo flojas salidas de Gonzalo Siri, quien reemplazó a Sergio Romero, uno de los marcados en la caída de la final de la Copa Argentina.

Embed

ADEMÁS: Susto en Boca: ocurrió un incendio en una tribuna de La Bombonera

Después, Giaccone volvió a quedar en buena posición de definición y su tiro pasó cerca del palo y, promediando la segunda etapa, Francisco Álvarez, defensor de Argentinos Juniors, tuvo una gran salvada ante el tiro de Lucas Zelarrayan que parecía que iba a pasar el achique de Siri y conseguir el empate en el marcador.

El Pirata siguió insistiendo en busca de la igualdad con un tiro de lejos de Uvita Fernández, un cabezazo de Mavilla que estaba solo dentro del área, pero no lo consiguió y fue triunfo 1 a 0 de Argentinos Juniors. El equipo de Nicolás Diez se levantó de la dolorosa final pedida en la Copa Argentina, apunta a los playoffs del Torneo Clausura y la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Rosario Central (66 puntos) y Boca (59) se aseguraron dos de los tres boletos de la tabla anual para la Copa Libertadores. Con este triunfo, Argentinos quedó tercero con 54 unidades, logrando el último boleto, que es a la fase previa del certamen. River (52) y Riestra (51) lo siguen de cerca y pueden clasificar si ganan y el Bicho pierde en la última fecha.

En la última jornada del Torneo Clausura, Argentinos Juniors visitará a Estudiantes en La Plata, River enfrentará a Vélez en el José Amalfitani y Riestra chocará con Godoy Cruz en Mendoza.

ADEMÁS: Independiente le ganó de manera agónica a Riestra y le dio una mano a River

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados