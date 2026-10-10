Banfield venció a Tigre en Victoria y cortó una racha de ocho partidos sin ganar

La alegría del Taladro duró muy poco. Apenas cuatro minutos después, Jerónimo Dómina encaró con decisión, dejó rivales en el camino y sacó un zurdazo que pasó entre las piernas del arquero para marcar el empate.

Con el resultado igualado, el encuentro se transformó en un intercambio permanente de ataques. Tigre buscó lastimar principalmente a través de Jabes Saralegui, cuyos centros generaron varias situaciones de peligro, aunque Alan Barrionuevo no consiguió aprovechar sus oportunidades de cabeza.

Banfield también mostró sus argumentos ofensivos. A los 15 minutos, Tomás Adoryan conectó de cabeza un centro de David Zalazar y la pelota pasó muy cerca del ángulo. Más tarde, Santiago Daniele tuvo otra oportunidad después de un tiro de esquina, pero su remate salió desviado.

Un golazo

Cuando el Matador parecía tener el dominio del juego, apareció nuevamente Adoryan para cambiar la historia. A los 36 minutos, recibió un pase de Santiago Esquivel, se acomodó y sacó un potente zurdazo desde afuera del área que se metió junto al palo del arquero Felipe Zenobio.

Fue un verdadero golazo que estableció el 2-1 y permitió que Banfield se marchara al descanso en ventaja, pese a que Tigre había tenido mayor protagonismo durante varios pasajes de la primera etapa.

En el complemento, el conjunto de Victoria salió decidido a revertir el resultado y prácticamente monopolizó la posesión de la pelota. El Taladro retrocedió varios metros y apostó a sostener la diferencia frente a un rival que acumulaba situaciones.

A los diez minutos de la segunda mitad, Saralegui recibió un pase atrás y sacó un remate formidable que se estrelló contra el travesaño. La pelota no quiso entrar y el empate comenzó a convertirse en una verdadera obsesión para los dirigidos por Dabove.

Poco después, Russo probó desde afuera del área con un disparo que pasó muy cerca del poste defendido por Rodríguez.

La ocasión más clara llegó a los 75 minutos. Saralegui filtró una asistencia precisa para Russo, quien definió ante la salida del arquero. Sin embargo, cuando parecía que la pelota terminaría en la red, Daniele apareció sobre la línea y protagonizó un despeje salvador.

El Matador volvió a desperdiciar otra oportunidad cuando Barrionuevo quedó solo dentro del área, pero no consiguió concretar una situación que parecía favorable.

Sobre el cierre, Federico Álvarez ejecutó un tiro libre que se estrelló contra el palo. En el rebote, Bruno Leyes intentó aprovechar la pelota suelta, aunque Rodríguez terminó controlando y sostuvo la victoria visitante.

Banfield terminó defendiendo con enorme esfuerzo una ventaja que había construido gracias a su efectividad. Tigre hizo méritos suficientes para alcanzar al menos la igualdad, pero sus reiterados errores en la definición lo condenaron a una nueva derrota.

El resultado dejó realidades opuestas. Para el Taladro significó recuperar la confianza, cortar una extensa sequía y mantener vivas sus aspiraciones de ingresar entre los ocho mejores de la Zona B.

Para Tigre, en cambio, representó otro golpe en una campaña que atraviesa su momento más complicado. El equipo de Dabove volvió a mostrar dificultades para transformar su dominio en goles y se quedó con las manos vacías por quinta fecha consecutiva.