Estudiantes rescató un empate en Santiago del Estero y ya piensa en Flamengo

Estudiantes de La Plata igualó 2-2 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, en un encuentro vibrante que tuvo sus cuatro goles en el primer tiempo.
En un encuentro vibrante, de ida y vuelta y con numerosas situaciones de peligro, Estudiantes de La Plata empató 2-2 como visitante frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El Pincha, que presentó una formación alternativa pensando en las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, se llevó un punto en uno de los partidos más entretenidos del campeonato.
El estadio Alfredo Terrera fue escenario de un espectáculo cargado de emociones, especialmente durante la primera mitad, cuando llegaron los cuatro goles del encuentro. Miguel Monsalve y Edwuin Cetré convirtieron para el conjunto platense, mientras que Leonardo Sequeira y Michael Santos marcaron para el Ferroviario.
Desde el comienzo, ambos equipos dejaron en claro sus intenciones ofensivas. Lejos de especular, intercambiaron ataques y generaron situaciones de peligro sobre los dos arcos.
Estudiantes golpeó primero a los 22 minutos, cuando el colombiano Monsalve logró abrir el marcador y poner en ventaja al visitante. Sin embargo, Central Córdoba reaccionó rápidamente y consiguió revertir el resultado con los tantos de Michael Santos y Leonardo Sequeira, que desataron el festejo de los hinchas santiagueños.
Cuando parecía que el local se marcharía al descanso con la ventaja, apareció Cetré. El delantero colombiano se hizo cargo de un penal sobre el cierre de la primera etapa y estableció el 2-2 que terminaría siendo definitivo.
El complemento mantuvo la intensidad, aunque faltó precisión en los metros finales. Ambos conjuntos generaron oportunidades para desnivelar, pero las intervenciones de los arqueros y el trabajo defensivo impidieron que el marcador volviera a modificarse.
En los últimos minutos, Estudiantes mostró mayor resto físico y estuvo más cerca de quedarse con la victoria, aunque no logró concretar sus llegadas.
El empate dejó sensaciones encontradas. Para Central Córdoba significó otra oportunidad desperdiciada de acercarse a los puestos de clasificación, mientras que el Pincha sumó un punto que tampoco le permitió mejorar demasiado su posición en el torneo.
Sin embargo, el resultado adquiere otro valor por el contexto. Con varios titulares preservados, Estudiantes pudo afrontar un partido exigente sin descuidar su gran objetivo internacional.
Ahora, todas las miradas del conjunto platense estarán puestas en Flamengo, su rival en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, una serie que puede marcar el rumbo de su temporada.
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