Estudiantes rescató un empate en Santiago del Estero y ya piensa en Flamengo

Estudiantes abrió el marcador

Estudiantes golpeó primero a los 22 minutos, cuando el colombiano Monsalve logró abrir el marcador y poner en ventaja al visitante. Sin embargo, Central Córdoba reaccionó rápidamente y consiguió revertir el resultado con los tantos de Michael Santos y Leonardo Sequeira, que desataron el festejo de los hinchas santiagueños.

Cuando parecía que el local se marcharía al descanso con la ventaja, apareció Cetré. El delantero colombiano se hizo cargo de un penal sobre el cierre de la primera etapa y estableció el 2-2 que terminaría siendo definitivo.

Un segundo tiempo sin goles

El complemento mantuvo la intensidad, aunque faltó precisión en los metros finales. Ambos conjuntos generaron oportunidades para desnivelar, pero las intervenciones de los arqueros y el trabajo defensivo impidieron que el marcador volviera a modificarse.

En los últimos minutos, Estudiantes mostró mayor resto físico y estuvo más cerca de quedarse con la victoria, aunque no logró concretar sus llegadas.

El empate dejó sensaciones encontradas. Para Central Córdoba significó otra oportunidad desperdiciada de acercarse a los puestos de clasificación, mientras que el Pincha sumó un punto que tampoco le permitió mejorar demasiado su posición en el torneo.

Sin embargo, el resultado adquiere otro valor por el contexto. Con varios titulares preservados, Estudiantes pudo afrontar un partido exigente sin descuidar su gran objetivo internacional.

Ahora, todas las miradas del conjunto platense estarán puestas en Flamengo, su rival en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, una serie que puede marcar el rumbo de su temporada.