El volante de la Selección Argentina volvió a demostrar su talento en la goleada 3 a 0 de Como a la Vecchia Signora por la fecha 13 de la Serie A.

Nico Paz brilló en la goleada de Como a Juventus con un golazo a través de un tiro libre con poco ángulo. El volante de la Selección Argentina, que es visto por muchos como el elegido a heredar la 10 de Messi, volvió a demostrar su talento ante uno de los clubes más grandes de Italia.