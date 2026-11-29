El volante de la Selección Argentina volvió a demostrar su talento en la goleada 3 a 0 de Como a la Vecchia Signora por la fecha 13 de la Serie A.
Nico Paz brilló en la goleada de Como a Juventus con un golazo a través de un tiro libre con poco ángulo. El volante de la Selección Argentina, que es visto por muchos como el elegido a heredar la 10 de Messi, volvió a demostrar su talento ante uno de los clubes más grandes de Italia.
En el tiempo de descuento del primer tiempo, Paz abrió el marcador del partido con su genialidad en un tiro libre sobre la derecha: todos pensaban que por el poco ángulo iba a mandar el centro, pero sorprendió con su pegada por encima de la barrera para desatar el asombro de todos.
Guglielmo Vicario, sorprendido por la decisión, se esforzó en sacar el balón y lo hizo pero ya había ingresado por completo al arco. De esta manera, el equipo de Cesc Fábregas se fue 1 a 0 arriba al entretiempo en un duelo directo por trepar a los primeros puestos del campeonato.
Luego, en el complemento, el Como resolvió el partido con un doblete de Anastasios Douvikas. Primero, anotó tras un rebote en el área y luego con un tiro de media distancia tras un sombrero-peinada de Paz. Cabe remarcar que Juventus jugó con diez jugadores desde los 5' por la expulsión de Randal Kolo Muani por conducta violenta.
De esta manera, Como sigue en la pelea de arriba del Scudetto: está cuarto con 29 puntos, con Inter (32), Roma (33) y Lazio (35) por encima. Ahora, el equipo de Nico Paz volverá a jugar el miércoles desde las 17 contra Cremonese por los octavos de final de la Copa Italia.
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