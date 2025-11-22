Barcelona aplastó al Athletic de Bilbao y volvió al Camp Nou con una fiesta total

El encuentro tuvo todos los condimentos de una noche grande: un estadio repleto, la emoción por la reapertura, un homenaje espontáneo a Lionel Messi en el minuto 10 y un equipo que, desde el arranque, mostró la agresividad e intensidad que Flick quiere consolidar.

Apenas a los cinco minutos, una recuperación alta de Eric García –una constante durante toda la noche- habilitó a Robert Lewandowski, que definió de zurda al primer palo para abrir el marcador y convertirse en el primer goleador oficial del nuevo Camp Nou.

El Athletic, fiel a su estilo, buscó presionar alto y tuvo pasajes de dominio, con aproximaciones de Nico Williams y Unai Gómez que inquietaron a Joan García. Pero el Barça respondió en los momentos clave. Sobre el final del primer tiempo, un contraataque iniciado por Lamine Yamal derivó en un pase preciso para Ferran Torres, que definió con fortuna y clase para el 2-0 a los 45+3 minutos, desatando el primer gran rugido del estadio.

Embed - GOLEADA de #BARCELONA ante #ATHLETIC para SUBIRSE A LA CIMA | Barcelona 4–0 Athletic Club | Resumen

Dominio azulgrana

La segunda parte fue marcadamente azulgrana. Apenas iniciada, otra recuperación de Eric García dejó a Fermín López, una de las figuras de la noche, mano a mano con Unai Simón: el mediocampista no falló y estampó el 3-0, en el partido número 100 de su carrera profesional.

A los 59 minutos, una dura entrada de Oihan Sancet sobre el propio Fermín terminó en roja directa tras revisión del VAR y sentenció cualquier posibilidad de reacción vasca.

Con el partido controlado y un Camp Nou encendido, Flick movió el banco pensando en lo que viene. El Barcelona administró la ventaja, generó nuevas oportunidades y encontró el cierre ideal a los 90 minutos, cuando Ferran Torres coronó su gran actuación con el 4-0, tras un pase largo de Lamine Yamal que lo dejó mano a mano ante el arquero.

La fiesta no terminó en el pitazo final: luces, música y fuegos artificiales acompañaron la celebración por el regreso a casa y el liderazgo provisorio del campeonato, a la espera de lo que haga el Real Madrid.

Tras el encuentro, Flick definió la noche como “increíble para todos”, y Lewandowski aseguró que jugar en el Camp Nou “hace más fuerte al equipo”, subrayando la importancia emocional y deportiva del regreso al estadio.

Con este triunfo, el Barcelona quedó en lo más alto de La Liga con 31 puntos, sustentado en una actuación sólida, eficiente y cargada de simbolismo. El retorno al Camp Nou no solo significa volver al hogar: marca el inicio de una nueva etapa y, al menos por esta noche, el Barça estuvo a la altura de ese desafío.