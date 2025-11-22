Enzo Fernández sentenció la victoria y el Chelsea ya es escolta

El conjunto londinense abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo gracias a un preciso cabezazo de Pedro Neto, tras un centro al segundo palo que encontró al portugués libre de marca. El gol llegó en uno de los pocos ataques claros de un Chelsea que acusó la ausencia de Moisés Caicedo y que padeció durante varios tramos la presión del Burnley, más ambicioso en los primeros minutos.

Ya en el complemento, los Blues apostaron a preservar energías de cara al compromiso del martes ante el Barcelona por la Champions League, pero aun así encontraron espacios para liquidar el partido.

La definición de Enzo Fernández

A los 43 minutos, Marc Guiu ganó una pelota en profundidad, superó a Axel Tuanzebe y cedió atrás para Enzo Fernández, que definió con tranquilidad para el 2-0 final. Fue su segundo gol en el certamen y un nuevo aporte decisivo del mediocampista de la Selección argentina, que volvió a mostrar solidez en el mediocampo.

Con este triunfo, Chelsea trepó al segundo puesto con 23 puntos, mientras que Burnley quedó complicado en zona de descenso con apenas 10 unidades y tres derrotas consecutivas.

Derrota de Manchester City

La fecha también dejó un resultado resonante en St. James’ Park, donde Newcastle dio el golpe al vencer 2-1 al Manchester City. El equipo de Eddie Howe se adelantó recién a los 19 minutos del segundo tiempo con un gol de Harvey Barnes tras una gran jugada colectiva.

Los dirigidos por Pep Guardiola reaccionaron rápido y empataron cuatro minutos más tarde con un remate de Ruben Dias que se desvió en un defensor.

Pero Newcastle volvió a pegar: Barnes aprovechó una jugada confusa en el área para marcar el 2-1 definitivo, validado tras revisión del VAR. La derrota dejó a los Citizens en el tercer puesto con 22 puntos.

Otro de los resultados inesperados de la jornada se dio en Anfield, donde Liverpool cayó 3-0 ante Nottingham Forest. El equipo de Arne Slot nunca pudo acomodarse y sufrió los goles de Murillo Santiago Costa dos Santos, Nicolò Savona y Morgan Gibbs-White, que le dieron al Forest un triunfo vital para escapar del descenso y ubicarse decimosexto con 12 unidades. Los Reds, en cambio, quedaron undécimos y fuera de zona de copas europeas.

En los otros partidos del día, Wolves perdió 2-0 ante Crystal Palace, Brighton derrotó 2-1 al Brentford, Bournemouth y West Ham igualaron 2-2 y Fulham venció 1-0 al Sunderland.

La victoria del Chelsea no solo lo impulsa en la Premier sino que también le permite llegar con mayor confianza al duelo de Champions frente al Barcelona, un cruce clave para sus aspiraciones internacionales. Enzo Fernández, nuevamente determinante, atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al fútbol inglés.