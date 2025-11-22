Lanús va por la gloria en la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro: hora, TV y formaciones

La transmisión estará a cargo de ESPN, Disney+ y DSports, mientras que el arbitraje será del chileno Piero Maza, acompañado en el VAR por Juan Lara.

El “Granate” llega a esta instancia tras una campaña sólida bajo la conducción de Mauricio Pellegrino. Fue primero en su grupo con 12 puntos, superando a Vasco da Gama, Melgar y Puerto Cabello.

En las fases eliminatorias dejó en el camino a Central Córdoba de Santiago del Estero -empate 1-1 y victoria 4-2 en los penales-, a Fluminense en un ajustado 2-1 y a Universidad de Chile con un trabajado 3-2 global. A un solo partido de coronarse, Lanús sueña con alcanzar su segunda Copa Sudamericana, tras la obtenida en 2013 de la mano de Guillermo Barros Schelotto.

El Mineiro de Jorge Sampaoli

Enfrente estará Atlético Mineiro, que vive un marcado ascenso desde la llegada de Jorge Sampaoli, quien tomó el equipo hace menos de tres meses y ya lo transformó en un conjunto intenso y protagonista.

El “Galo” avanzó como segundo en su grupo y debió transitar un camino más largo para llegar a la final: eliminó a Atlético Bucaramanga por penales en 16avos, superó a Godoy Cruz por 3-1 en octavos, a Bolívar por 3-2 en cuartos y a Independiente del Valle por 4-2 en semifinales. El conjunto brasileño busca conquistar por primera vez la Sudamericana.

El premio

Además del prestigio deportivo, la final tendrá un impacto económico decisivo para Lanús. El club ya acumula 3.345.000 dólares en premios y, aun si no logra el título, sumará otros dos millones por llegar a esta instancia. Pero la victoria elevaría el ingreso a 6,5 millones adicionales, un monto clave para la economía de la institución del sur bonaerense. Solo por participar del torneo, Lanús recibió 900 mil dólares, además de premios por triunfos y clasificaciones. En total, la Conmebol repartirá más de 80 millones de dólares entre todos los clubes participantes.

La final también marcará un hito en la experiencia del espectador: por primera vez en un partido oficial de Sudamérica habrá un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl. La banda paraguaya Kchiporros será la encargada de animar el entretiempo con un espectáculo musical y visual que buscará elevar la calidad del evento continental. Será la segunda vez en la región que un partido cuente con un show artístico en el descanso, luego de la presentación de Shakira en la final de la Copa América 2024.

G6Tsm6qWcAAWe20

La previa también tendrá música. Para representar a Lanús, la histórica banda santafesina Los del Fuego aportará su cumbia popular, mientras que el brasileño Dudu Galo Doido animará al público del Mineiro con un estilo ligado a la identidad del club. Todo está preparado para un cierre de torneo con clima festivo, tribunas colmadas y un título que podría quedar en manos argentinas.

Posibles formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdos, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Correa; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu. DT: Jorge Sampaoli.

Estadio: Defensores del Chaco

Árbitro: Piero Maza (Chi)

VAR: Juan Lara (Chi)

Hora: 17. TV: ESPN, Disney+ y DSports