Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana

El encuentro tuvo pocas situaciones claras y mucho roce, como suelen ser las finales. Lanús arrancó mejor, presionando alto y cortando los circuitos del conjunto brasileño, mientras Rony y Dudu buscaban desequilibrar por los costados. Pero con el correr de los minutos, el calor y el desgaste físico empujaron al Granate hacia su campo, y Atlético Mineiro comenzó a dominar.

La más clara del primer tiempo fue para los brasileños: Bernard estrelló un tiro libre en el palo, con Losada ya jugado hacia su poste derecho. Lanús respondió con firmeza defensiva, aunque le costó generar ocasiones de peligro. En el complemento, Mineiro se adueñó del mediocampo y empujó, pero sin la precisión necesaria para quebrar la resistencia granate.

El 0-0 se mantuvo durante los 90 minutos y también en el tiempo suplementario, donde ambos equipos jugaron más pensando en los penales que en el arco rival.

Losada empezaba a vestirse de héroe

Cuando se jugaban 111 minutos de partido, en el segundo tiempo suplementario, Hulk encontró a Gabriel Teixeira, quién quedó mano a mano ante el arquero que le achicó de forma perfecta el arco y tapó el remate con el cuerpo.

Minutos antes, el propio Teixeira cabeceó solo ante Losada, que detuvo su remate sin problemas. Las acciones del arquero forzaron la definición por penales, donde el propio arquero fue la máxima figura.

En la definición desde los doce pasos llegó la emoción máxima. Lanús empezó en desventaja tras el penal fallado por Walter Bou, pero Losada compensó de inmediato atajándole un disparo a Hulk, en uno de los duelos más esperados de la noche. Desde allí, cada remate fue puro suspenso: Izquierdoz, Marcich, Aquino y Cardozo sostuvieron la serie para el Granate, mientras Mineiro respondió con Scarpa, Gomes, Everson y Alexsander.

El penal de Lautaro Acosta, que pudo ser decisivo, se fue alto y dejó todo en suspenso. Pero en el momento clave, Losada volvió a aparecer, volando hacia su derecha para detener el remate de Texeira y dejar match point para el equipo argentino.

La gloria quedó en los pies de Franco Watson, que con un remate suave pero preciso selló el 5-4 definitivo y desató el festejo granate en Paraguay.

Lanús escribe así un nuevo capítulo dorado en su historia internacional, 11 años después de su primer título en la Sudamericana, con un arquero inolvidable y una noche para siempre.