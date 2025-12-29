"Batalla de los Sexos": la exhibición de tenis opacada por la polémica y las críticas de los medios

Entre las modificaciones más cuestionadas, los jugadores no cambiaron de lado durante todo el partido, cada uno dispuso de un solo saque, fallarlo significaba perder el punto automáticamente, y el lado de Sabalenka fue reducido en un 9% respecto a las dimensiones habituales. Estas decisiones, pensadas para equilibrar la diferencia física entre ambos tenistas, despertaron dudas sobre la seriedad del evento.

Los medios internacionales no tardaron en expresar su desacuerdo. The Guardian calificó la exhibición como un “circo” y sostuvo que distó mucho del histórico duelo entre Billie Jean King y Bobby Riggs en 1973: “Fue un partido para quienes tienen un interés ocasional en el tenis”. La BBC coincidió en que se trató más de un show que de un enfrentamiento competitivo, señalando que Kyrgios jugó despreocupado e intentando acortar los puntos: “Sólo fue un mero partido de exhibición a final de temporada”.

ABC News apuntó a la apatía del público: “Hasta los aplausos parecían forzados y parecía que todos estuvieran aliviados de que el partido terminara”. The Athletic fue aún más crítico, calificando el encuentro como una “farsa”: “Lo que podría haber sido una tragedia se convirtió en una farsa”.

La Batalla de los Sexos regresó tras 33 años con reglas diseñadas más para el espectáculo que para la competencia. Si bien Kyrgios y Sabalenka desplegaron su tenis y hubo momentos divertidos, como el ingreso de la bielorrusa al ritmo de Eye of the Tiger o su baile de La Macarena, lo que quedó en la memoria de los medios fue la mezcla de normas difusas y la sensación de que el evento se alejó del espíritu del clásico de 1973.