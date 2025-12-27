Sabalenka vs. Kyrgios: la "Batalla de los sexos" regresa al tenis en Dubai

El encuentro comenzará a las 13 (hora de Argentina) y será televisado por ESPN. El duelo reúne a dos figuras de perfiles opuestos. Sabalenka llega en el mejor momento de su carrera. La bielorrusa cerró un brillante 2025 con su cuarta consagración en un torneo de Grand Slam, tras imponerse en el US Open, además de sumar títulos en Brisbane, Miami y Madrid.

También alcanzó las finales del Abierto de Australia, Roland Garros y las WTA Finals, resultados que le permitieron terminar el año como número uno del ranking por segunda temporada consecutiva.

Kyrgios, en cambio, atraviesa una etapa muy distinta. Finalista de Wimbledon en 2022 y dueño de un talento tan indiscutido como irregular, el australiano estuvo marcado en los últimos años por una seguidilla de lesiones en la rodilla y la muñeca que lo alejaron del circuito.

De hecho, su último partido oficial de singles fue a fines de marzo, cuando cayó ante el ruso Karen Khachanov en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami. Desde entonces, su presencia en el tenis profesional ha sido esporádica, más asociada al show y la polémica que a la competencia regular.

Kyrgios calentó el ambiente

El enfrentamiento tomó forma luego de declaraciones previas de Kyrgios, quien aseguró que podría vencer sin mayores dificultades a cualquier jugadora del circuito femenino. Sabalenka recogió el guante y aceptó el desafío, que fue organizado por la agencia Evolve, representante de ambos tenistas.

Para equilibrar las diferencias físicas entre ambos, la organización dispuso reglas especiales. Cada jugador contará con un solo saque por punto, priorizando la precisión por sobre la potencia. Además, el lado de la cancha de Sabalenka será reducido en un 9%, una modificación basada en estudios sobre desplazamiento promedio entre hombres y mujeres. El objetivo es generar un partido más parejo y competitivo, sin desvirtuar el espectáculo.

Los antecedentes

Este encuentro se da a 52 años de la primera “Batalla de los sexos” registrada oficialmente. En 1973, el ex número uno del mundo Bobby Riggs venció a Margaret Court, pero meses después fue derrotado por Billie Jean King en un partido histórico disputado en Houston ante más de 30 mil espectadores. Aquella victoria se convirtió en un símbolo de la lucha por la igualdad en el tenis femenino, en plena discusión por la equiparación de premios entre hombres y mujeres.

Hubo otros antecedentes, como el cruce entre Jimmy Connors y Martina Navratilova en 1992, también bajo reglas adaptadas. Ahora, el duelo entre Sabalenka y Kyrgios se suma a esa tradición, con un formato pensado más como exhibición que como competencia formal, pero con una carga simbólica que sigue generando interés.

Más allá del resultado, el partido de Dubai vuelve a poner en escena un debate recurrente en el tenis y en el deporte en general: las diferencias físicas, la equidad competitiva y el lugar del espectáculo en un juego que, cada tanto, se permite romper sus propias reglas para capturar la atención del mundo.