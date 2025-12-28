Lamine Yamal recibió el premio Maradona: en qué consiste el galardón

El reconocimiento, que lleva el apellido del ídolo argentino, se otorga al jugador con mayor destreza individual, capacidad técnica y talento natural dentro de la cancha. En esta ocasión, fue para la promesa del Barça, quien también se quedó con el galardón al Mejor Delantero de la temporada.

Tras la premiación, Yamal reflexionó sobre su crecimiento en el último año: "Creo que el año pasado era el niño que acababa de llegar y ahora tengo la presión de ser un jugador importante. Gracias a Dios ha salido bien", expresó con madurez.

Después, consultado por sus referentes, el extremo se desmarcó de las comparaciones: "Mejor no compararse con nadie. Jugadores como Cristiano han sido lo que son por no compararse con nadie y querer ser ellos mismos", sostuvo. Además, remarcó su compromiso con Barcelona: "Seguir trabajando para traer más éxito deportivo al equipo".

Por otra parte, Ousmane Dembélé y el PSG se quedaron con los principales premios. El futbolista francés fue elegido el mejor futbolista y el PSG ganó casi la totalidad de los premios de club y muchísimos a nivel personal. Mientras que Cristiano Ronaldo (en 2023) y Jude Bellingham (en 2024) ganaron el Maradona de las ediciones anteriores.

Todos los premiados en los Globe Soccer Awards

Mejor futbolista: Ousmane Dembelé (PSG)

Jugador emergente: Désiré Doué (PSG)

Mejor delantero: Lamine Yamal (Barcelona)

Mejor centrocampista: Vitinha (PSG)

Mejor club masculino: PSG

Mejor club femenino: Barcelona

Mejor entrenador: Luis Enrique (PSG)

Premio Maradona: Lamine Yamal

Mejor jugador de Medio Oriente: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Mejor Selección: Portugal

Mejor Superación Deportiva: Paul Pogba

Mejor agente: Jorge Mendes

Mejor director deportivo: Luis Campos (PSG)

Mejor presidente deportivo: Nasser Al-Khelaïfi (PSG)

Mejor creador de contenido: Bilal Halal

Mejor Academia: Right to Dream

Trayectoria profesional: Hidetoshi Nakata y Andrés Iniesta

Mejor branding: Los Angeles Football Club

Mejor Mental Coach: Nicoletta Romanazzi