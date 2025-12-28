Lamine Yamal recibió el premio Maradona: en qué consiste el galardón

El crack de Barcelona fue reconocido en los Globe Soccer Awards por haber sido el jugador con mayor destreza individual, capacidad técnica y talento natural.
En una nueva edición de los Globe Soccer Awards, que se llevó a cabo durante este domingo en Dubai, Lamine Yamal fue uno de los futbolistas reconocidos al recibir el premio Maradona, una distinción que premia a los jóvenes más habilidosos del fútbol mundial.
El reconocimiento, que lleva el apellido del ídolo argentino, se otorga al jugador con mayor destreza individual, capacidad técnica y talento natural dentro de la cancha. En esta ocasión, fue para la promesa del Barça, quien también se quedó con el galardón al Mejor Delantero de la temporada.
Tras la premiación, Yamal reflexionó sobre su crecimiento en el último año: "Creo que el año pasado era el niño que acababa de llegar y ahora tengo la presión de ser un jugador importante. Gracias a Dios ha salido bien", expresó con madurez.
Después, consultado por sus referentes, el extremo se desmarcó de las comparaciones: "Mejor no compararse con nadie. Jugadores como Cristiano han sido lo que son por no compararse con nadie y querer ser ellos mismos", sostuvo. Además, remarcó su compromiso con Barcelona: "Seguir trabajando para traer más éxito deportivo al equipo".
Por otra parte, Ousmane Dembélé y el PSG se quedaron con los principales premios. El futbolista francés fue elegido el mejor futbolista y el PSG ganó casi la totalidad de los premios de club y muchísimos a nivel personal. Mientras que Cristiano Ronaldo (en 2023) y Jude Bellingham (en 2024) ganaron el Maradona de las ediciones anteriores.
Mejor futbolista: Ousmane Dembelé (PSG)
Jugador emergente: Désiré Doué (PSG)
Mejor delantero: Lamine Yamal (Barcelona)
Mejor centrocampista: Vitinha (PSG)
Mejor club masculino: PSG
Mejor club femenino: Barcelona
Mejor entrenador: Luis Enrique (PSG)
Premio Maradona: Lamine Yamal
Mejor jugador de Medio Oriente: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)
Mejor Selección: Portugal
Mejor Superación Deportiva: Paul Pogba
Mejor agente: Jorge Mendes
Mejor director deportivo: Luis Campos (PSG)
Mejor presidente deportivo: Nasser Al-Khelaïfi (PSG)
Mejor creador de contenido: Bilal Halal
Mejor Academia: Right to Dream
Trayectoria profesional: Hidetoshi Nakata y Andrés Iniesta
Mejor branding: Los Angeles Football Club
Mejor Mental Coach: Nicoletta Romanazzi
comentar