Maravilla Martínez sufrió un robo en su complejo deportivo: el comunicado del centro

El complejo deportivo realizó una publicación en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Ya sabemos quiénes son y dónde fueron con las cosas, por favor traerlas nuevamente. No es necesario que tengamos que denunciar y hagan allanamientos a sus padres por las cosas que llevaron y las cagadas que se mandaron... los esperamos”.

Horas después de que el hecho se viralizara en redes sociales, la policía bonaerense se presentó en el establecimiento para iniciar las tareas de investigación. Las imágenes de los patrulleros recorriendo el predio se sumaron al material difundido en redes, lo que evidenció que, a pesar del llamado al entendimiento y la restitución, la intervención policial se puso en marcha.

image

El delito se perpetró entre las tres y las cuatro de la madrugada, cuando un grupo de jóvenes accedió al predio por la fuerza. Las cámaras internas registraron a los intrusos desplazándose por las instalaciones y forzando la entrada a la cocina a través de una ventana.

Los videos muestran cómo los responsables se llevaron elementos de uso cotidiano y clave para el funcionamiento de las actividades deportivas, entre ellos un televisor, parlantes, una garrafa, un teléfono celular y la suma de 1.500.000 pesos en efectivo.

Estrenado oficialmente en abril de 2024, el Complejo Adrián Martínez se convirtió en un referente para la zona. El propio delantero compartió en su momento el proceso de transformación del terreno y el crecimiento del espacio. En palabras del deportista en un posteo reciente: “Mucho trabajo, esfuerzo y negarnos a muchas cosas, pero lo logramos juntos y hoy ya no es un callejón, sino un complejo, un lugar que va a dejar muchas anécdotas e historias futboleras”.