Boca Juniors hizo una oferta por Ander Herrera al Athletic de Bilbao

Aprovechando su fanatismo confeso y el hecho de que todavía está pleno a sus 35 años, la Comisión de Fútbol le envió una oferta formal al conjunto vasco para hacerse con los servicios del mediocampista que acaba contrato en junio de este año. Desde el club europeo todavía no han respondido la propuesta.

Herrera no es titular para Ernesto Valverde, DT del Athletic, y sufrió algunas lesiones musculares que no le permitieron tener una mayor continuidad. En la presente temporada jugó 14 partidos, de los cuales en tan solo fue titular. Sin embargo, ante la acumulación de partidos que tiene el equipo que hoy marcha cuarto en La Liga y con la experiencia que adquirió durante sus largos años de carrera, es una pieza necesaria en el plantel.

Así lo describió Mikel González, director de fútbol del club vasco: "Ander es un grandísimo jugador, que encima está contando. Para nosotros es muy importante tanto en el campo como en el vestuario. Su veteranía y su experiencia para nosotros es fundamental".

Ander Herrera Boca Juniors.jpg Ander Herrera, en la Bombonera y luciendo la camiseta de Boca.

Pese a que la llegada de un futbolista desde Europa siempre es complicada debido a los problemas económicos que atraviesa el país y a la distancia entre el Viejo Continente y Argentina, desde el Xeneize son optimistas ya que fue el propio jugador quien originó el contacto entre las dos partes.

El amor de Ander Herrera por Boca data de hace muchos años. "Mi padre venía mucho a la Argentina porque trabajaba para el Zaragoza y el Celta y fichó varios jugadores de este país. Siempre me hablaba de la Bombonera y de lo especial que es", contó en una entrevista con TyC Sports.

Desde muy pequeño comenzó a ver videos de la hinchada y de futbolistas del club. Allí nació su amor por Juan Román Riquelme, a quien eligió en varias oportunidades como uno de sus referentes en la materia. En redes sociales también ha expresado su fanatismo en varias oportunidades y hasta tuvo cruces divertidos con su ex compañero y amigo Iker Muniain, expreso hincha de River y actual futbolista de San Lorenzo.

En junio de 2023, Herrera visitó La Bombonera en la victoria de Boca por 1 a 0 frente a Colo-Colo por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ingresó al estadio con La 12 y vivió los primeros minutos del encuentro en el corazón de la tribuna. Ya sobre el final, se dirigió hacia los palcos y se sacó una foto con Román.

Ander Herrera PSG Lionel Messi.jpg Lionel Messi y Ander Herrera jugaron juntos en el PSG francés.

"Ya que tenía la oportunidad de venir aquí a La Bombonera, había que buscar el mejor contexto para disfrutar del día; y qué mejor que en la popular con La 12, que tantas videos he visto y tantas veces lo he imaginado. Tenia las trompetas al lado. Cuando estás en la popular no te das cuenta si el resto del estadio está cantando porque hay mucho ruido", expresó.

Pese a que quedó fascinado con la experiencia, en ese momento explicó que era muy difícil vestir la camiseta azul y oro porque su familia no estaba muy convencida de mudarse a la Argentina: "Tengo un año más de contrato, luego tengo la ilusión de volver al club de mi corazón, el Zaragoza, así que estoy en la antipática obligación de ser sincero. No es es fácil por mi situación, por mi carrera, por mi edad y por mi familia que yo venga a jugar en Boca, pero como hincha voy a repetir seguro". Sin embargo, la situación parece haber cambiado y, un año y medio más tarde, las probabilidades de cumplir su sueño aumentaron. ¿Se dará?