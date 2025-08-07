Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca y tiene el pase a su poder

Boca dejó a Rojo con el pase en su poder a cambio de no abonarle los salarios de los meses que le quedaban de contrato. Fue el propio futbolista el que organizó la reunión en Boca Predio entre Marcelo Delgado, único hombre a cargo del Fútbol por el momento, con su representante para llegar al acuerdo de salida.

De esta manera, Boca se libró de Rojo y Rojo como jugador libre aumenta sus posibilidades conseguir un nuevo club. Ahora, el zaguero encaminó su vuelta a Estudiantes, el club donde inició su carrera, que le expresó que puede volver pero bajo dos circunstancias: en condición de libre y pidiéndole perdón a la gente por haberse ido a Boca al puñado de meses de haber regresado y apenas haber disputado un encuentro.

La primera condición se cumplió. Ahora, habrá que esperar si llega un acuerdo contractual entre Rojo y Estudiantes y el video de disculpas al público del León. Sin embargo, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón tiene rival: Racing también sondeó al futbolista y hubo llamado de Gustavo Costas.

El futuro de Rojo es una incertidumbre, pero es una certeza que ya no será en Boca. El platense disputó 118 partidos, marcó nueve goles y ganó cuatro títulos con la camiseta azul y oro: Copa Argentina 2020, Copa de la Liga 2022, Campeonato de Primera División 2022 y Supercopa Argentina 2022.