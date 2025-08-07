Cristian Traverso reveló qué haría si le ofrecen ser mánager de Boca

“Que se ahorre una llamada. Le diría que no, porque es para problemas y yo no quiero que Boca tenga problemas. No lo escucharía, no. ¿Si es para problemas por mi personalidad? Y, sí, pero no con él, eh. Yo no le saco el culo a la jeringa a ninguno, pero vos imaginate que si llegás tenés que limpiar a cuatro o cinco”, comenzó Traverso.

El ex confidente de JRR cuando eran compañeros en Boca reveló sobre su relación: “Yo no estoy peleado con Román. Que yo le diga las cosas a Román cada tanto… No lo molesto porque él está en un cargo, yo estoy en la televisión y no quiero recibir ningún tipo de información. Pero yo no estoy peleado con Román. Esto no quiere decir que yo no pueda criticarlo”.

En el programa de TyC Sports en el que participa, Traverso aprovechó la ocasión para aclarar: “Yo, si fuera Román, sería el último en elegirme. Esa es la realidad, muchachos. Porque no, qué se yo. Hay un montón de cosas para arreglar y sí, me pelearía mucho”.

Finalmente le dedicó unas palabras a alguien que le había enviado un mensaje en las últimas horas: “Al que me escribió, que me dijo que no estaba de acuerdo con una crítica que hice la semana pasada y me dijo que hay cosas que yo no sé y el club hace silencio, a esa persona que aprecio mucho, le quiero decir que yo sé un montón de cosas. No me subestimes. Hay cosas que yo no digo para no entrar en lo hondo, no me gusta”. Y remató: “Prefiero que lo futbolístico se arregle rápido, no gasten energía en esas cosas. Yo siempre quiero que le vaya bien a Boca y a todos, pero no me mensajeen”.

Con Traverso descartado si es que se le pasó por la cabeza, Riquelme tendría conversaciones en los próximos días para incorporar a alguna persona para que se sume al manejo del Fútbol. No está claro si en el rol de manager o directamente como reemplazante de Serna y Cascini. Entre los nombres que se barajan figuran el Mono Navarro Montoya, el Beto Márcico, José Pekerman y Carlos Bianchi.

En cuanto a lo futbolístico, Boca se prepara para recibir a Racing este sábado por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025. La cita comenzará a las 16:30 en una Bombonera que promete estar caldeada por los últimos malos resultados que llevaron al equipo a obtener el récord histórico sin triunfos (11 contabilizando todas las competiciones).