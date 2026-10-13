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Sin Paredes y con pocas ideas, Boca perdió con Vasco y deberá buscar la hazaña en Brasil

El Xeneize cayó por 1-0 en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, pese a jugar buena parte del segundo tiempo con un hombre más, y tendrá que revertir la serie como visitante.

Boca no pudo aprovechar la localía y perdió 1-0 ante Vasco da Gama en La Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Sin Leandro Paredes, el equipo de Arruabarrena mostró dificultades para generar juego y sufrió el gol de Adson en el primer tiempo. Aunque contó con superioridad numérica durante buena parte del complemento, no logró llegar al empate y ahora deberá buscar la remontada en Brasil para mantener vivo el sueño de jugar la final.

El Xeneize tuvo un comienzo incómodo, con problemas para recuperar la pelota y poca claridad para construir ataques. Si bien Vasco da Gama no generó demasiado peligro en los primeros minutos, encontró espacios por la izquierda y abrió el marcador a los 25 minutos: Andrés Gómez envió un centro al área y Adson se anticipó a Facundo Herrera para desviar la pelota con el hombro y poner el 1-0. El gol golpeó a Boca, que no consiguió reaccionar con claridad antes del descanso.

En el inicio del segundo tiempo, el conjunto brasileño sufrió una expulsión insólita que modificó el desarrollo del partido. Andrés Gómez recibió dos tarjetas amarillas en cuestión de segundos: primero, por impedir que Santiago Ascacibar ejecutara rápido una falta; después, por reclamarle al árbitro chileno Piero Maza. Pese a las protestas del colombiano, la decisión no cambió y Vasco quedó con diez jugadores. Boca encontró así una oportunidad para arrinconar a su rival.

Con un hombre más y el ingreso de Miguel Merentiel, Boca adelantó sus líneas y buscó el empate mediante centros y desbordes por las bandas. Villa y Flores intentaron desequilibrar, mientras que los envíos de Blanco también generaron peligro, aunque le faltó precisión y sorpresa en los últimos metros. Vasco resistió, manejó los tiempos y sostuvo la ventaja hasta el final.

La derrota dejó al Xeneize obligado a ganar en la revancha para seguir en carrera por el título continental. La vuelta se disputará el próximo martes en Brasil, en principio en el Maracaná aunque la sede aún está sujeta a confirmación. Boca necesitará mejorar su funcionamiento colectivo y encontrar respuestas ofensivas para revertir la serie y acercarse a la final de la Copa Sudamericana.

El resumen de Boca 0-1 Vasco da Gama

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