Sin Paredes y con pocas ideas, Boca perdió con Vasco y deberá buscar la hazaña en Brasil

El Xeneize tuvo un comienzo incómodo, con problemas para recuperar la pelota y poca claridad para construir ataques. Si bien Vasco da Gama no generó demasiado peligro en los primeros minutos, encontró espacios por la izquierda y abrió el marcador a los 25 minutos: Andrés Gómez envió un centro al área y Adson se anticipó a Facundo Herrera para desviar la pelota con el hombro y poner el 1-0. El gol golpeó a Boca, que no consiguió reaccionar con claridad antes del descanso.