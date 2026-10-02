Burkina Faso finalmente viaja y llegará horas antes de enfrentar a la Argentina

Después de varias horas de incertidumbre, Burkina Faso emprendió viaje desde Marruecos y tiene previsto aterrizar apenas once horas antes del partido.
Después de varias horas de incertidumbre y cuando hasta llegó a ponerse en duda la realización del partido, la selección de Burkina Faso finalmente emprendió viaje hacia Buenos Aires para enfrentar este sábado a la Argentina en el Estadio Monumental. La particularidad es que el conjunto africano aterrizará apenas unas horas antes del inicio del encuentro.
El avión que trasladará a la delegación desde Marruecos partió a las 22.30 hora local, las 19.30 de la Argentina, y tiene previsto arribar a Buenos Aires este sábado a las 9.58. El amistoso comenzará a las 21, por lo que los africanos dispondrán de apenas once horas entre su llegada al país y el pitazo inicial.
La planificación original era muy diferente: Burkina Faso debía desembarcar en la Argentina el martes 29 de septiembre por la noche. Finalmente lo hará tres días después y el mismo día en que deberá salir a la cancha en Núñez.
La demora generó todo tipo de versiones. El detrás de escena indicaba que el plantel africano había acordado una serie de condiciones que debía garantizar la AFA y que no se habían concretado, por lo que los jugadores resolvieron postergar el viaje hasta que se cumpliera lo pactado. Incluso se especuló con la cancelación del encuentro o con la búsqueda de un rival alternativo para la Selección.
Sin embargo, la Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) ofreció otra explicación. A través de un comunicado informó que el inconveniente se originó por la cancelación, “sin previo aviso”, del vuelo que debía trasladar al equipo.
“El viaje de la selección nacional se vio afectado tras la cancelación sin previo aviso, por parte de la empresa que fletó el avión, del vuelo inicialmente programado para el 30 de septiembre”, indicó la entidad.
Según la FBF, la situación obligó a reorganizar el itinerario mientras la Federación, el Ministerio de Deportes y la Embajada de Burkina Faso en Marruecos buscaban una solución.
La entidad reconoció además que las alternativas analizadas habían generado reparos dentro del plantel debido a la duración de los traslados y al poco tiempo disponible antes del encuentro.
En las negociaciones intervinieron personalmente la ministra de Deportes, Juventud y Empleo, Annick Pikbougoum Zingué Ouattara; el presidente de la Federación, Oumarou Sawadogo; y el embajador en Marruecos, Mamadou Coulibaly. Finalmente, los jugadores aceptaron viajar desde Casablanca y el amistoso quedó nuevamente encaminado.
Burkina Faso será el segundo rival de la Argentina en esta ventana internacional, después de la contundente victoria por 4-0 sobre Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
El encuentro se disputará desde las 21 en un Monumental que tendrá habilitado solamente el 50% de su capacidad como consecuencia de la sanción impuesta por la FIFA, que también afectó el partido disputado en Córdoba.
Los denominados Etalons ocupan actualmente el puesto 62° del Ranking FIFA y son el duodécimo seleccionado africano mejor ubicado. Llegan después de empatar 1-1 como locales frente a Benín y vencer 1-0 como visitantes a República Centroafricana, por la clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2027.
El equipo es dirigido por Amir Abdou y cuenta entre sus principales figuras con el arquero y capitán Hervé Koffi, del Union Saint-Gilloise; el defensor Edmond Tapsoba, del Bayer Leverkusen; Issa Kaboré, del Wrexham; y el atacante Ousseni Bouda, del San Jose Earthquakes.
Antes de pensar en el desafío deportivo, sin embargo, Burkina Faso deberá superar una última dificultad: aterrizar en Buenos Aires, trasladarse y recuperarse de un extenso viaje para presentarse pocas horas después en el Monumental frente a la Selección.
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