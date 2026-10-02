Burkina Faso finalmente viaja y llegará horas antes de enfrentar a la Argentina

Sin embargo, la Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) ofreció otra explicación. A través de un comunicado informó que el inconveniente se originó por la cancelación, “sin previo aviso”, del vuelo que debía trasladar al equipo.

“El viaje de la selección nacional se vio afectado tras la cancelación sin previo aviso, por parte de la empresa que fletó el avión, del vuelo inicialmente programado para el 30 de septiembre”, indicó la entidad.

Según la FBF, la situación obligó a reorganizar el itinerario mientras la Federación, el Ministerio de Deportes y la Embajada de Burkina Faso en Marruecos buscaban una solución.

La entidad reconoció además que las alternativas analizadas habían generado reparos dentro del plantel debido a la duración de los traslados y al poco tiempo disponible antes del encuentro.

En las negociaciones intervinieron personalmente la ministra de Deportes, Juventud y Empleo, Annick Pikbougoum Zingué Ouattara; el presidente de la Federación, Oumarou Sawadogo; y el embajador en Marruecos, Mamadou Coulibaly. Finalmente, los jugadores aceptaron viajar desde Casablanca y el amistoso quedó nuevamente encaminado.

Segundo ensayo

Burkina Faso será el segundo rival de la Argentina en esta ventana internacional, después de la contundente victoria por 4-0 sobre Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El encuentro se disputará desde las 21 en un Monumental que tendrá habilitado solamente el 50% de su capacidad como consecuencia de la sanción impuesta por la FIFA, que también afectó el partido disputado en Córdoba.

Los denominados Etalons ocupan actualmente el puesto 62° del Ranking FIFA y son el duodécimo seleccionado africano mejor ubicado. Llegan después de empatar 1-1 como locales frente a Benín y vencer 1-0 como visitantes a República Centroafricana, por la clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2027.

El equipo es dirigido por Amir Abdou y cuenta entre sus principales figuras con el arquero y capitán Hervé Koffi, del Union Saint-Gilloise; el defensor Edmond Tapsoba, del Bayer Leverkusen; Issa Kaboré, del Wrexham; y el atacante Ousseni Bouda, del San Jose Earthquakes.

Antes de pensar en el desafío deportivo, sin embargo, Burkina Faso deberá superar una última dificultad: aterrizar en Buenos Aires, trasladarse y recuperarse de un extenso viaje para presentarse pocas horas después en el Monumental frente a la Selección.