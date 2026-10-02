Franco Colapinto finalizó último en la segunda práctica del Gran Premio de Bahréin en Malasia

Colapinto terminó 22° y completó 18 vueltas. Pierre Gasly, su compañero en Alpine, finalizó décimo. La escudería francesa mantuvo el foco en las tandas largas, con neumáticos medios al comienzo y blandos después, para evaluar el comportamiento del auto con vistas a la competencia.

La sesión concluyó bajo Virtual Safety Car luego de que el auto de Gabriel Bortoleto quedara detenido. Al terminar, Colapinto también realizó una práctica de largada en el pitlane.

El argentino explicó que el equipo está concentrado en la carrera y señaló que todavía hay aspectos por mejorar, aunque consideró que el ritmo mostrado durante la FP2 fue bastante bueno. Con la clasificación condicionada por la penalización, el objetivo será aprovechar el trabajo del viernes para avanzar posiciones el domingo.

Colapinto había terminado 19° en la FP1

En la primera práctica libre, Colapinto había quedado 19° con un tiempo de 1:40.531, después de completar 21 vueltas. Max Verstappen lideró la sesión con 1:37.520, seguido por George Russell, a 383 milésimas, e Isack Hadjar, a 783.

Gasly, por su parte, había terminado séptimo, con un registro de 1:38.715. El argentino tuvo un inconveniente al comienzo de la tanda que le quitó tiempo de pista y trabajó principalmente con el objetivo de evaluar el ritmo de carrera, sin realizar una simulación de clasificación.

Las condiciones de calor y humedad también marcaron el desarrollo de la actividad. La temperatura de la pista llegó a los 62 grados durante la FP2, mientras que la degradación fue elevada: el neumático blando perdió rendimiento después de más de dos vueltas a ritmo de clasificación.

El cronograma del GP de Bahréin en Malasia

El Gran Premio lleva el nombre de Bahréin, aunque se disputa en el circuito de Sepang, Malasia, luego de la cancelación de la fecha prevista en Sakhir por el conflicto en Medio Oriente.

El circuito de Sepang volverá a recibir a la Fórmula 1 después de nueve años y será escenario de la decimosexta fecha de la temporada.

La actividad continuará el sábado con la tercera práctica libre y la clasificación. La carrera será el domingo, sobre un recorrido de 56 vueltas.