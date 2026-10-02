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Franco Colapinto finalizó último en la segunda práctica del Gran Premio de Bahréin en Malasia

El piloto argentino cerró la segunda tanda en el puesto 22 y Alpine priorizó el trabajo sobre el ritmo de carrera. En la FP1 había terminado 19°, en una jornada marcada por el calor y la alta degradación de los neumáticos.

Franco Colapinto completó las dos primeras prácticas libres del Gran Premio de Bahréin, que este fin de semana se disputa en el circuito de Sepang, Malasia. El argentino terminó 22° en la FP2, la última sesión del viernes, mientras que en la primera había ocupado el puesto 19.

La jornada estuvo condicionada por las altas temperaturas y la degradación de los neumáticos. En ese contexto, Alpine enfocó su programa en reunir información para la carrera del domingo y no en buscar una vuelta rápida de clasificación.

Además, Colapinto afrontará el resto del fin de semana con una penalización de 15 puestos en la grilla: cinco por el accidente en Bakú y diez por utilizar un quinto motor de combustión interna, por encima del límite reglamentario.

Colapinto terminó último en la FP2 del GP de Bahréin en Malasia

La segunda práctica tuvo a Charles Leclerc como el más rápido, con un tiempo de 1:37.528. Isack Hadjar quedó segundo, a 99 milésimas, y Lando Norris completó los tres primeros puestos, a 137 milésimas.

Colapinto terminó 22° y completó 18 vueltas. Pierre Gasly, su compañero en Alpine, finalizó décimo. La escudería francesa mantuvo el foco en las tandas largas, con neumáticos medios al comienzo y blandos después, para evaluar el comportamiento del auto con vistas a la competencia.

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La sesión concluyó bajo Virtual Safety Car luego de que el auto de Gabriel Bortoleto quedara detenido. Al terminar, Colapinto también realizó una práctica de largada en el pitlane.

El argentino explicó que el equipo está concentrado en la carrera y señaló que todavía hay aspectos por mejorar, aunque consideró que el ritmo mostrado durante la FP2 fue bastante bueno. Con la clasificación condicionada por la penalización, el objetivo será aprovechar el trabajo del viernes para avanzar posiciones el domingo.

Colapinto había terminado 19° en la FP1

En la primera práctica libre, Colapinto había quedado 19° con un tiempo de 1:40.531, después de completar 21 vueltas. Max Verstappen lideró la sesión con 1:37.520, seguido por George Russell, a 383 milésimas, e Isack Hadjar, a 783.

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Gasly, por su parte, había terminado séptimo, con un registro de 1:38.715. El argentino tuvo un inconveniente al comienzo de la tanda que le quitó tiempo de pista y trabajó principalmente con el objetivo de evaluar el ritmo de carrera, sin realizar una simulación de clasificación.

Las condiciones de calor y humedad también marcaron el desarrollo de la actividad. La temperatura de la pista llegó a los 62 grados durante la FP2, mientras que la degradación fue elevada: el neumático blando perdió rendimiento después de más de dos vueltas a ritmo de clasificación.

El cronograma del GP de Bahréin en Malasia

El Gran Premio lleva el nombre de Bahréin, aunque se disputa en el circuito de Sepang, Malasia, luego de la cancelación de la fecha prevista en Sakhir por el conflicto en Medio Oriente.

El circuito de Sepang volverá a recibir a la Fórmula 1 después de nueve años y será escenario de la decimosexta fecha de la temporada.

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La actividad continuará el sábado con la tercera práctica libre y la clasificación. La carrera será el domingo, sobre un recorrido de 56 vueltas.

  • Sábado: FP3, a la 1.30; clasificación, a las 5.

  • Domingo: carrera, a las 4.

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