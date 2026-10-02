Torneo Clausura: Boca recibe a Unión y otros dos partidos: todo lo que hay para ver este viernes

La AFA aceptó el pedido y el encuentro fue reprogramado para el 14 de octubre, por lo que el Millonario no tendrá actividad por el campeonato durante esta jornada.

La probable formación de Boca

Arruabarrena planea mantener la base del equipo que viene utilizando. La principal duda pasa por Leonel Flores, quien se reincorporó al plantel después de haber debutado en la Selección Argentina. Si el extremo no está en condiciones de ser titular, su lugar será ocupado por Sebastián Villa.

Leonel Flores, una de las dudas de Arruabarrena para el partido de Boca ante Unión, tras su debut en la Selección Argentina.

Además, Leandro Brey volverá a estar en el arco debido a la convocatoria de Álvaro Montero a la Selección de Colombia. Facundo Herrera, que había terminado con una molestia ante Racing, se recuperó y sería titular.

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Unión: el equipo dirigido por Leonardo Madelón buscará cortar la racha de dos derrotas consecutivas y dar el golpe en La Bombonera.

El partido se disputará este viernes 2 de octubre desde las 21.30, en La Bombonera. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá como árbitro principal a Sebastián Martínez, mientras que Sebastián Bresba estará a cargo del VAR.

Independiente recibe a Instituto en un duelo clave por la punta

Desde las 19.15, Independiente recibirá a Instituto en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en uno de los partidos más atractivos de la fecha 11.

El Rojo llega en un buen momento después de vencer 2-1 a Unión en Santa Fe y acumula tres partidos sin conocer la derrota. Con 17 puntos, el equipo de Jadson Viera buscará aprovechar su localía para sumar de a tres y acercarse a los primeros puestos de la Zona A.

Enfrente estará Instituto, una de las sorpresas del campeonato. La Gloria es líder de la Zona A con 22 puntos, producto de siete triunfos, un empate y dos derrotas. El equipo dirigido por Diego Flores viene de vencer a Talleres y buscará conservar el primer puesto.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Sebastián Valdéz, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Meza, Matías Abaldo, Santiago Montiel; Iván Morales o Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

Instituto: Marcos Ledesma; Diego Sosa, Jonatan Galván, Hernán De la Fuente, Leonel Mosevich, Giuliano Cerato; Matías Gallardo, Gustavo Abregú, Jeremías Lázaro, Alex Luna; Matías Tissera. DT: Diego Flores.

El encuentro comenzará a las 19.15, será transmitido por ESPN Premium y tendrá a Hernán Mastrángelo como árbitro principal. En el VAR estará José Carreras.

Independiente Rivadavia-Gimnasia

A las 21.30, Independiente Rivadavia recibirá a Gimnasia en el estadio Bautista Gargantini. La Lepra mendocina es líder de la Tabla Anual con 51 puntos y también pelea arriba en la Zona B, donde suma 17 unidades. Gimnasia tiene la misma cantidad de puntos y buscará dar el golpe en Mendoza.

El partido será televisado por TNT Sports, con Bryan Ferreyra como árbitro y Lucas Novelli a cargo del VAR.