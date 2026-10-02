Formula 1: Franco Colapinto puso el foco en la carrera del domingo: "El sábado está un poquito perdido"

A pesar de los resultados en los tiempos, el argentino destacó que el ritmo de carrera en la FP2 fue bastante bueno y sostuvo que el objetivo será aprovechar el rendimiento del auto para recuperar posiciones el domingo.

“Hay que tener mejor ritmo que los demás, así podemos ir para adelante. Si lo podemos maximizar un poco más que el resto, seguro vamos a ir para adelante, que es el objetivo”, concluyó.

Por qué Colapinto tiene el sábado “perdido” y qué penalizaciones deberá cumplir

La frase de Colapinto está relacionada con las 15 posiciones de penalización que recibió para la grilla de largada del domingo, producto de dos sanciones diferentes que se acumularon durante las últimas fechas.

La primera es de cinco puestos por el incidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán, cuando provocó un choque que terminó con el abandono de él, Pierre Gasly y Lando Norris. La FIA determinó que el argentino era responsable del contacto y le impuso esa sanción para la siguiente carrera.

A esa penalización se sumó otra de 10 posiciones por cambiar el motor de combustión interna (ICE) de su Alpine. El reglamento de la Fórmula 1 permite utilizar hasta cuatro unidades de este componente durante la temporada, por lo que Colapinto superó el límite establecido al incorporar una quinta.

La decisión fue tomada por Alpine para introducir nuevos componentes de la unidad de potencia y priorizar el rendimiento a futuro. El director general de la escudería, Steve Nielsen, explicó que el equipo consideró que Sepang era un circuito favorable para intentar remontar posiciones, debido a sus oportunidades de sobrepaso.

De esta manera, el argentino deberá retroceder 15 lugares respecto de la posición que consiga en la clasificación. Por eso, Alpine decidió no enfocar el trabajo del viernes en la clasificación y priorizar las tandas largas, la carga de combustible y el comportamiento de los neumáticos.

Incluso, Colapinto explicó que no preparó ninguna vuelta rápida: “No preparé nada de qualy. No estábamos enfocados en eso obviamente, porque no tengo qualy este fin de semana, largo último igualmente”.

La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre, desde la 1:30 de la madrugada de Argentina, y la clasificación, programada para las 5. La carrera se disputará el domingo a las 4, en una fecha que lleva el nombre de Bahréin, pero que se desarrolla en Malasia debido a la guerra en Medio Oriente.