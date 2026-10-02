Formula 1: Franco Colapinto puso el foco en la carrera del domingo: "El sábado está un poquito perdido"

El piloto argentino terminó último en la segunda práctica libre del GP de Bahréin, que se disputa en Malasia, y explicó por qué Alpine priorizó la preparación para la carrera ante las penalizaciones que deberá cumplir en la largada.
Franco Colapinto tuvo un viernes complicado en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Sepang, Malasia. Después de finalizar 19° en la primera práctica libre y último en la segunda, el piloto argentino explicó que Alpine trabajó pensando exclusivamente en la carrera del domingo, debido a las 15 posiciones de penalización que deberá cumplir en la grilla de largada.
En diálogo con ESPN, el argentino reconoció que todavía tienen aspectos por mejorar, aunque destacó el ritmo que mostró durante la segunda sesión. “El sábado obviamente está un poquito perdido con la penalización, así que intentaremos enfocarnos en el domingo y avanzar en la carrera”, expresó.
El piloto de Pilar explicó que el equipo realizó tandas largas durante las dos prácticas y no destinó tiempo a preparar una vuelta rápida para la clasificación. La estrategia estuvo relacionada con las sanciones que arrastra y con la decisión de Alpine de introducir nuevos componentes en su unidad de potencia.
“Estamos enfocados en la carrera. Creo que todavía hay mucho por trabajar, pero hicimos todo long runs, en toda la FP1 y en toda la FP2”, detalló Colapinto.
A pesar de los resultados en los tiempos, el argentino destacó que el ritmo de carrera en la FP2 fue bastante bueno y sostuvo que el objetivo será aprovechar el rendimiento del auto para recuperar posiciones el domingo.
“Hay que tener mejor ritmo que los demás, así podemos ir para adelante. Si lo podemos maximizar un poco más que el resto, seguro vamos a ir para adelante, que es el objetivo”, concluyó.
La frase de Colapinto está relacionada con las 15 posiciones de penalización que recibió para la grilla de largada del domingo, producto de dos sanciones diferentes que se acumularon durante las últimas fechas.
La primera es de cinco puestos por el incidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán, cuando provocó un choque que terminó con el abandono de él, Pierre Gasly y Lando Norris. La FIA determinó que el argentino era responsable del contacto y le impuso esa sanción para la siguiente carrera.
A esa penalización se sumó otra de 10 posiciones por cambiar el motor de combustión interna (ICE) de su Alpine. El reglamento de la Fórmula 1 permite utilizar hasta cuatro unidades de este componente durante la temporada, por lo que Colapinto superó el límite establecido al incorporar una quinta.
La decisión fue tomada por Alpine para introducir nuevos componentes de la unidad de potencia y priorizar el rendimiento a futuro. El director general de la escudería, Steve Nielsen, explicó que el equipo consideró que Sepang era un circuito favorable para intentar remontar posiciones, debido a sus oportunidades de sobrepaso.
De esta manera, el argentino deberá retroceder 15 lugares respecto de la posición que consiga en la clasificación. Por eso, Alpine decidió no enfocar el trabajo del viernes en la clasificación y priorizar las tandas largas, la carga de combustible y el comportamiento de los neumáticos.
Incluso, Colapinto explicó que no preparó ninguna vuelta rápida: “No preparé nada de qualy. No estábamos enfocados en eso obviamente, porque no tengo qualy este fin de semana, largo último igualmente”.
La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre, desde la 1:30 de la madrugada de Argentina, y la clasificación, programada para las 5. La carrera se disputará el domingo a las 4, en una fecha que lleva el nombre de Bahréin, pero que se desarrolla en Malasia debido a la guerra en Medio Oriente.
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