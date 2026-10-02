Messi llegó a la Argentina para su despedida de la Selección

Finalmente, Messi llegó durante la mañana de este viernes desde Estados Unidos y permanecerá algunas horas en su casa de Funes, antes de incorporarse al plantel en el predio de Ezeiza.

Leo aterrizó en Rosario junto a su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos y su mamá Celia (Video/captura: X@ESPN).

La planificación indica que el capitán se sumará al grupo después del segundo encuentro, que será ante Burkina Faso este sábado por la noche en River, por lo que tendría apenas una práctica junto a sus compañeros antes de volver a vestir la camiseta de la Selección en el Monumental.

El partido ante Benín será especial para Messi, ya que marcará su última presentación con la camiseta argentina en el país, en un encuentro que cerrará la actual fecha FIFA.