Messi llegó a la Argentina para su despedida de la Selección

El capitán de la Albiceleste arribó este viernes junto a su familia y se prepara para jugar el martes ante Benín en el estadio Monumental.
Lionel Messi arribó este viernes a la Argentina para disputar el que será su partido despedida con la Selección argentina, previsto para el próximo martes frente a Benín en el estadio Monumental, en el cierre de la actual fecha FIFA.
El capitán de la Albiceleste aterrizó en el aeropuerto de su ciudad natal a bordo de un vuelo privado, acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Ciro y Mateo, y su mamá, Celia Cuccittini.
El regreso del rosarino al país se produjo antes de lo esperado, ya que inicialmente estaba previsto que viajara el domingo. Así lo había anticipado el entrenador Lionel Scaloni durante la conferencia de prensa previa al encuentro frente a Bolivia.
“Leo viene el fin de semana, después del partido del (sábado) 3, pero si quiere venir a jugar el 3 puede. En principio, viene después de ese partido; llegaría el domingo”, había señalado el técnico.
Finalmente, Messi llegó durante la mañana de este viernes desde Estados Unidos y permanecerá algunas horas en su casa de Funes, antes de incorporarse al plantel en el predio de Ezeiza.
La planificación indica que el capitán se sumará al grupo después del segundo encuentro, que será ante Burkina Faso este sábado por la noche en River, por lo que tendría apenas una práctica junto a sus compañeros antes de volver a vestir la camiseta de la Selección en el Monumental.
El partido ante Benín será especial para Messi, ya que marcará su última presentación con la camiseta argentina en el país, en un encuentro que cerrará la actual fecha FIFA.
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