Miguel Ángel Russo volvió a dirigir el entrenamiento de Boca

Fueron días difíciles para el técnico. Visiblemente agotado físicamente, sentado durante los últimos partidos de su equipo, Miguel se sometió a estudios a comienzos de la semana pasada y, tras corroborarse su afección, pasó cuatro días internado en la Clínica Fleni.

Su alta médica fue exclusivamente para que regresara a su casa, y no para que se reintegrara al trabajo. El cuerpo médico de Boca se mantuvo al tanto de cada una de las novedades y hasta le brindó una rutina kinesiológica para ayudarlo en su recuperación física.

Esta tarde, en el ya habitual entrenamiento en la Bombonera previo al partido del fin de semana, finalmente se dio su regreso. Tras delegar en Claudio Úbeda y el resto del cuerpo técnico los primeros días de preparación para la octava fecha del Torneo Clausura, en la que se medirá ante Rosario Central en Arroyito, Miguel Ángel Russo volvió a las prácticas de Boca.

Russo quería volver cuanto antes por varios motivos. Además de su sentido de responsabilidad, su liderazgo y su amor por el trabajo, la visita al Gigante de Arroyito era algo que no quería perderse. Rosario Central es su segundo hogar y la gente del Canalla lo tiene entre los máximos ídolos de su historia. Si bien le tocará enfrentarlo, quiere sentir el calor del Gigante otra vez.

Por ahora, su presencia no está confirmada, pero todo parece indicar que Russo estará junto a la delegación en el viaje a Santa Fe. El DT se pondrá al frente del equipo y tendrá, seguramente, un reconocimiento inolvidable por parte de la gente de Central.