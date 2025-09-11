Ricardo Bochini: "Juegan en Independiente... no es mucho pedirles que peleen un campeonato"

“Hay tres partidos de local para ganarlos, meterse entre los ocho y pelear hasta el final. Eso cambiaría al 100% lo que está pasando en este momento. Juegan en Independiente… no es mucho pedirles que peleen un campeonato”, disparó Bochini con cierta crítica hacia el plantel.

“En estos momentos se ve la personalidad de los jugadores y el cuerpo técnico. Independiente debe mostrar categoría a partir del sábado, que lo que pasó, pasó. En el juego debe mejorar y tomarse el campeonato desde cero”, continuó la leyenda en diálogo con Muy Independiente.

Independiente está último con tres puntos después de tres empates y tres derrotas en el inicio del campeonato. Debe recuperarse rápido si quiere meterse en puestos de clasificación y pelear el torneo. Además de ingresar a la Copa Sudamericana del año próximo. Hoy, con 32 puntos en la tabla anual, está afuera de todo.

Por otro lado, Bochini se mostró disgustado por el fallo de Conmebol tras los graves incidentes en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El ente sudamericano decidió eliminar al Rojo y darle la clasificación al conjunto chileno, además de otras sanciones como una multa de 250.000 dólares y siete duelos a puertas cerradas como local.

“Los 45 minutos restantes ante U de Chile tenían que jugarse. Perjudican a los verdaderos protagonistas, si no había seguridad no tenía que empezar el partido. El hincha de Independiente gusta del buen fútbol, no es violento”, explicó el Bocha en Muy Independiente, programa partidario del Rey de Copas.

image

Luego, Bochini explicó desde su punto de vista por qué decayó el nivel futbolístico en los últimos meses: "El equipo no tiene el ritmo del semestre pasado. Los partidos eran parejos, era difícil hacerle un gol a Independiente, pero ahora defensivamente le llegan más y tiene jugadores con bajón futbolístico".

"Le falta desnivel en ataque, antes tenía más jugadores que acompañaban. Quizás deba sumar otro delantero que genere desequilibrio o agregar un mediocampista que le dé mayor generación de jugadas de gol”, comentó el Bocha, que también fue crítico con Luciano Cabral.

Bochini cree que el técnico debe tomar una decisión con él y sugirió dos posibles reemplazante de su gusto. “Vaccari deberá evaluar si Cabral está para titular o sumar desde el banco. Pocos equipos usan un 10 clásico. No sé por qué Millán juega tan poco, debería ser titular en el medio, cuando jugó me gustó”.

“Por la edad, hay miles de pibes que jugaron con 17 años. A lo mejor Vaccari no ve a Parmo con la fuerza suficiente. Le veo condiciones, está para ir al banco de suplentes sumando minutos”, añadió sobre una de las promesas de las Inferiores del club.

Por último, comentó que le gustaría estar con los jugadores y el cuerpo técnico en este difícil momento: “Me gustaría ir esta semana al predio para acompañar a Vaccari y a los muchachos, como hice el semestre pasado. Hay que apoyar para volver a ganar”.

Independiente tiene un duelo clave ante Banfield este sábado, desde las 16.45, por la octava jornada del Torneo Clausura. Buscará con el apoyo de su gente dejar atrás los malos rendimientos del pasado y la eliminación de la Copa Sudamericana para recuperarse en el ámbito local y pelear el campeonato.